Serie A - Il Bologna rialza la testa: secondo tempo favoloso per demolire il Chievo (4-1)

Dopo due punti in sette gare, il Bologna torna a carburare: nel pomeriggio della 29esima giornata di Serie A, i rossoblù ribaltano lo svantaggio di Castro nel primo tempo, giocando una grande ripresa e portando a casa una netta vittoria per 4-1 contro il Chievo. Mattatore Dzemaili con una doppietta, a segno anche Verdi e Di Francesco. Si rimescola la parte centrale della classifica, con i felsinei che si mettono definitivamente al sicuro per quanto riguarda la salvezza.

Le scelte - Privo di Masina e Torosidis, Donadoni vara il 3-5-2, con Krafth e Krejci sulle corsie, l'inserimento di Gastaldello dietro e Verdi a spalleggiare destro in avanti. Tra i pali Da Costa e non Mirante. Maran sceglie Pellissier per affiancare inglese, con i muscoli di Hetemaj a metà campo. Frey sostituisce Gobbi, con Cacciatore che si sposta a sinistra.

Primo tempo: poco, ma buono a metà - La gara si apre con il buon possesso palla del Bologna, mentre il Chievo tenta di pungere con le ripartenze, ma la gara è piuttosto bloccata. Sono più gli spunti a fare la differenza, almeno nella prima frazione, il primo, vero, è di Krejci: Dzemaili sciupa tutto calciando sopra la traversa in piena area, da buonissima posizione. Gol sbagliato e (in ritardo) gol subito, perchè al 40' passa il Chievo, con Castro che, favorito da un rimpallo seguente a un bel lavoro di Inglese in mezzo all'area, gela Da Costa con il tocco sotto.

Secondo tempo: dominio Bologna - La ripresa vede un Bologna estremamente più determinato: dopo cinque minuti Destro si divora il gol del pareggio, lanciato da Krejci batte col sinistro, ma non è preciso. Sempre l'esterno ceco è protagonista all'ora di gioco, quando va sulla linea di fondo, crossa per il rimorchio di Verdi, che taglia sul primo palo e trova il sette, gelando Sorrentino e facendo 1-1. A pari acquisito, il Bologna di scatena: Di Francesco, subentrato a Krafth, pennella dalla destra, Dzemaili sul secondo palo incorna in tuffo e fa 2-1 al 72'. Il Chievo si riversa in avanti, ma non trova mai la porta e lascia anzi praterie. Al 90' ancora lo svizzero inizia e conclude un contropiede 3-contro-1, con Verdi che funge da assist-man. Nel terzo minuto di recupero si completa la festa: ancora un contropiede, Maietta vola da ala a sinistra, entra in area e appoggia per la sovrapposizione di Di Francesco che apre il destro e insacca. Festa completa al Dall'Ara. Il Bologna è rinato.