Bologna: le ultime tra campo e società

Doppia seduta a ranghi ridotti, per il Bologna Calcio, che nella mattinata di oggi ha continuato la preparazione in vista della prossima sfida di campionato, una delicata trasferta che vedrà i felsinei ospiti della Fiorentina, squadra in forma ed ancora lanciata verso un posto in Europa League ad oggi difficile da raggiungere. In attesa degli atleti impegnati nelle rispettive Nazionali maggiori, ieri Donadoni avrà sicuramente analizzato le performance di Masina e Di Francesco, che non hanno affatto sfigurato con la maglia dell'Under 21, contribuendo al successo degli Azzurrini, contro l'arcigna Polonia e per due reti ad uno.

Parallelamente alle faccende "di campo", continuano le trattative per la costruzione del nuovo stadio. In merito, molto positivo il DS del club Fenucci, che proprio ieri ha rilasciato delle dichiarazioni sulla questione: "Tra i temi importanti c’è anche la definizione di uno stadio alternativo che possa ospitarci - ha detto - vorremmo poter giocare in un impianto di una provincia contigua ma dico fin da oggi ai tifosi che purtroppo dovremo chiedere qualche sacrificio anche a loro”. Nonostante gli attriti degli scorsi giorni, la tifoseria risponderà sicuramente presente all'appello del proprio dirigendo, muovendo così i primi passi per riportare il Bologna tra le grandi del calcio italiano.

Presente ieri al Castel Guelfo the Style Outlet, il difensore Gastaldello ha parlato del momento dei suoi, reduci dalle belle vittorie contro Chievo e Sassuolo: "Questa è una squadra che ha sempre lavorato sodo, poi è normale nell’arco di una stagione attraversare anche momenti difficili. Adesso stiamo bene, non dobbiamo abbassare la guardia e anzi darci dentro sempre di più per toglierci altre soddisfazioni in questa parte finale del campionato". Passaggio obbligato, infine, sulla sosta per le Nazionali: "Stiamo lavorando bene, senza alcuni compagni si punta più che altro su allenamenti specifici e sul lavoro atletico per mettere nelle gambe la benzina necessaria per il finale di stagione”.