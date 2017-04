Bologna, Destro recuperato per la Roma. Tornano anche Rizzo e Pulgar

Mattia Destro esulta | radiogoal24.it

Dopo il lieve affaticamento di mercoledì, che aveva preoccupato l'ambiente Bologna, Mattia Destro sembra aver recuperato una condizione fisica ottimale per poter scendere in campo contro la Roma, sua ex-squadra con la quale ha qualche conto in sospeso vista la separazione non idilliaca avuta qualche anno fa. Arruolabili nuovamente anche Pulgar e Rizzo, i due però non dovrebbero trovare posto nell'undici titolare di domenica pomeriggio, a differenza della punta numero 10.

Nel frattempo il patron dei rossoblu Joey Saputo fa sapere che si sta già trattando per il rinnovo del contratto di Roberto Donadoni, che ha comunque ancora un anno di contratto da trascorrere sulla panchina del Bologna. Per questo in molti nell'ambiente bolognese si sono chiesti il perché di questa fretta; il gioco dell'ex allenatore della nazionale italiana e del Napoli non ha mai entusiasmato la piazza, sebbene abbia sempre portato i risultati voluti, ovvero una tranquilla salvezza.

Un altro in procinto di rinnovo è Adam Masina, che la dirigenza bolognese vuole giustamente blindare, essendo uno dei terzini più promettenti dell'U-21 italiana e che ha già gli occhi di squadre blasonate addosso. Oltre al rinnovo contrattuale, Masina dovrebbe anche tornare a giocare titolare con il ripristino della difesa a 4, visto l'esperimento non positivo contro la Fiorentina della difesa a 3.

Infine, tornando a Destro, l'ex Roma e Milan con ogni probabilità in estate finirà sul mercato per fare cassa. L'ostacolo più grande da superare per vendere il giocatore sarà quello del suo ingaggio, non facile da pagare un contratto da 1,8 milioni di euro.

IL PROBABILE UNDICI CONTRO LA ROMA - Tolta la sicurezza Mirante a porta, in difesa c'è qualche dubbio per Donadoni. Doppio ballottaggio sulle fasce: a destra se la giocano Torosidis e Krafth, mentre a sinistra come già anticipato prima, Masina, con Mbaye dalla parte opposta. Al centro confermata la coppia d'esperienza Maietta-Gastaldello. A centrocampo l'unico ad avere il posto assicurato sarà Dzemaili, tenuto fuori nell'ultima gara dopo la notizia trapelata del suo già accordo con il Montreal per la prossima stagione. Nagy e Viviani dovrebbero essere gli altri due in mezzo al campo, ma Pulgar e Taider scalpitano per un posto dal primo minuto. Il tridente d'attacco è intoccabile: Verdi, Destro e Krejci. Ancora ai box Helander. Unico diffidato Nagy.