Bologna, tutti a disposizione eccetto Di Francesco

Fonte: Official Twitter Bologna

Reduce dal rocambolesco successo del 'Bentegodi', un 2-3 infiocchettato in rimonta contro un mai domo Hellas Verona, il Bologna continua la preparazione in quel di Casteldebole in vista del prossimo impegno ufficiale, in calendario contro la Sampdoria allo Stadio 'Dall'Ara' contro la pericolosa Sampdoria, che continua a mietere vittime, l'ultima la Juventus. Morale ovviamente alto, tre punti in saccoccia in più ed un Mattia Destro finalmente ritrovato dopo settimane buie.

La rosa rossoblù è quasi al gran completo, dunque Donadoni può abbozzare più di un sorriso. Questa mattina la squadra ha svolto una sessione di lavoro parecchio intensa. Esercitazioni tattiche e prove di calcio da fermo, dopo ovviamente aver sostenuto le consuete dosi di lavoro fisico, resistenza ed esplosività. Tutti in gruppo i rossoblù ad eccezione, ovviamente, di Federico Di Francesco, il quale è ancora alle prese con la riabilitazione dopo la lesione del collaterale mediale sinistro. Ne avrà ancora per un mese abbondante. Questa una grave perdita per la squadra del patron Saputo, che comunque può contare su valide alternative senza che il potenziale offensivodi squadra venga intaccato.

Fonte: Official Twitter Bologna

Intanto, il Corriere di Bologna fa rimbalzare una notizia interessante: Blerim Dzemaili potrebbe fare ritorno in Emilia. Per il mediano ormai 31enne quello di Russia 2018 sarà l’ultimo Mondiale disponibile e vorrà a tutti i costi farne parte, partecipando alla spedizione elvetica il prossimo giugno. Per poter essere convocato da Petkovic deve però dimostrare di essere in gran forma a maggio. Per questo motivo il centrocampista pensa di saltare la pausa invernale della Mls e tornare fino al 31 Marzo a Bologna per giocare con i felsinei. Al momento è solo un'idea, di concreto non c'è nulla.