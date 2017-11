Bologna: Donadoni valuta l'undici anti-Cagliari, scalpita Mattia Destro

Source photo: profilo Twitter Bologna 1909

La positiva vittoria contro la Sampdoria ha ridato morale e fiducia, al Bologna, ora seriamente intenzionato a puntare a qualcosa di più della semplice salvezza. Nella giornata di oggi, i felsinei hanno continuato a prepararsi in vista della prossima sfida casalinga contro il Cagliari. Nella giornata di oggi, Roberto Donadoni ha recuperato Andrea Poli, che andrà a rinforzare una mediana spesso colpita da qualche infortunio di troppo. Ancora fermi ai box, invece Di Francesco e Falletti, che assieme a Gonzalez hanno seguito un allenamento personalizzato in vista del prossimo e completo recupero.

Gli atleti a disposizione di Donadoni, invece, hanno lavorato per reparti, con il tecnico ex Parma particolarmente attento ai movimenti difensivi. In seguito, Donadoni ha lavorato sul possesso palla del mediano avversario, valutando anche le transizioni delle mezz'ali e degli attaccanti sviluppando il gioco sull'esterno del rettangolo di gioco. Molto positivo è stato l'allenamento di Mattia Destro, deciso a convincere definitivamente Roberto Donadoni a scommettere su di lui. Sbloccatosi finalmente dopo mesi di magra, l'ex Milan non ha più voglia di smettere, tornando ad essere uno degli attaccanti più interessanti in Italia.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Casteldebole, Donadoni dovrebbe schierare i suoi con il solito offensivo 4-3-3: davanti a Mirante, i centrali dovrebbero essere Di Maio e Maietta, affiancati dai terzini difensivi Mbaye e Masina. Al centro del tridente, Mattia Destro, con Rodrigo Palacio dirottato sulla fascia per sopperire allo stop di Federico Di Francesco. Nessun problema, invece, per Verdi. Nella zona mediana del campo, infine, chiavi del gioco affidate a Pulgar, affiancato dalle mezz'ali Poli e Donsah.

Probabile formazione anti-Bologna: Mirante; Mbaye, Di Maio, Maietta, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Di Francesco.