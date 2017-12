Vincere per sorprendere ancora, il Bologna ospita un agguerrito Cagliari al Dall'Ara

La curva del Bologna (Twitter - Bologna FC 1909)

La quindicesima giornata di Serie A TIM mette di fronte due squadre in cerca di punti necessari per continuare a provare a sorprendere. Il Bologna di Roberto Donadoni ospita infatti il Cagliari allo stadio Dall'Ara. Per i rossoblu padroni di casa, il momento è quello migliore possibile, la squadra di Donadoni è infatti reduce dalle vittorie in rimonta contro l'Hellas, due settimane fa, e da quella netta per 3 a 0 arrivata contro la Sampdoria, che una settimana prima aveva battuto la Juventus campione in carica. Per il Cagliari, la sfida in terra emiliana ha come obiettivo quello di ricominciare a fare punti dopo aver perso contro l'Inter al termine di una grande partita, nella quale i sardi non hanno mai rinunciato ad attaccare, aprendosi al rischio di subire più reti, ma giocando un calcio veloce e di ottima qualità.

Le probabili formazioni

Donadoni ha le idee abbastanza chiare per quanto riguarda la formazione da schierare in campo contro i sardi. Fra i pali giocherà Mirante, in difesa assente lo squalificato Torosidis, il suo posto a destra sarà preso da Mbaye con Masina sulla corsia opposta e al centro della difesa Helander con il confermato Maietta. A centrocampo Pulgar agirà davanti alla difesa, con Poli e Donsah ai suoi lati, mentre il tridente offensivo sarà composto dal ritrovato Destro, con Palacio e Simone Verdi.

Il Cagliari di Diego Lopez potrebbe presentare invece qualche variazione, a partire dal portiere, poiché non appare impossibile un recupero di Alessio Cragno, ma è più probabile che venga confermato anche oggi il brasiliano Rafael. In difesa Ceppitelli guiderà Andreolli e l'ottimo Romagna nella difesa a tre, mentre a centrocampo confermato Faragò a destra, ancora panchina per Van der Wiel, con Padoin sulla corsia opposta. Linea mediana completata dal gioiello Barella, che con Ionita giocherà a supporto di Cigarini, confermato in cabina di regia. Joao Pedro giocherà qualche metro più avanti, a supporto di Pavoletti, in panchina Farias e Sau, recuperato all'ultimo e difficilmente entrerà in campo oggi.