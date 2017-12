Bologna, parla Fenucci: "Potevamo far meglio con la Juve. Verdi non si muoverà a gennaio"

simone verdi in azione con la maglia del bologna

Due sconfitte di fila contro Milan e Juventus per il Bologna. La prima è stata probabilmente immeritata. La partita di domenica scorsa ha invece visto un Bologna in difficoltà, annichilito da una Juventus di un altro livello.

Ai microfoni di Sky Sport l'amministratore delegato dei felsinei Claudio Fenucci ha parlato delle ultime due partite con Milan e Juventus, con una parentesi importante anche sul mercato.

"Con Milan e Juventus sono state due gare diverse. Col Milan a un certo punto pensavamo di poter portare il risultato a casa, contro una Juventus molto forte è stato più difficile, dobbiamo migliorare per giocare a questi livelli".

Saputo ha detto che il Bologna poteva fare di più: "Sì, potevamo fare meglio. Poi la Juve ha sfruttato bene le occasioni avute. È mancata una reazione, ora abbiamo due sfide importanti per il nostro cammino in campionato".

Grande orgoglio per il premio "Il Collare d'Oro": "Sì, siamo orgogliosi. È un riconoscimento che ritiriamo noi ma è dato per la storia del club, per chi ha lavorato in questo club nel corso degli anni. È una storia piena di successi, nel nostro piccolo ci fa piacere essere lì a Roma. Siamo arrivati a Lanciano in Serie B, credo che qualche passo in avanti l'abbiamo fatto".

Ottimismo sulla questione stadio, con il Dall'Ara pronto al restyling: "Siamo in definizione degli ultimi punti, entro la prima metà di gennaio penso che affronteremo il discorso definitivo col sindaco e se non dovessero sorgere problemi di natura economica penso che potremo dare il via libera".

Tante voci sul futuro di Verdi, ma Fenucci tranquilizza l'ambiente rossoblù: "Rassicuriamo Donadoni e i tifosi. L'abbiamo dichiarato tante volte, poi conosco le dinamiche dei media e il clamore che nasce attorno alle trattative. A noi fa piacere che i giocatori del Bologna siano seguiti da altre squadre ma vogliamo crescere e per farlo servono i giocatori migliori. Nel tempo qualche cessione potrà avvenire, ma non per ora. Quanto vale Verdi? Vale molti più punti dei soldi che potrebbe portare, quindi per ora preferiamo i punti". [Fonte Tuttomercatoweb]