Bologna: preparazione in vista del Chievo Verona, Verdi richiesto anche dall'Inter

Il Bologna si prepara alla sfida contro il Chievo Verona, trasferta difficile ma che dovrà necessariamente regalare sorrisi a Roberto Donadoni, sempre pronto a testare i suoi ragazzi e a studiar eventuali modi per alzare l'asticella del club rossoblu. In casa dei clivensi, l'obiettivo dovrà essere quello dei tre punti: al di là della salvezza, vincere potrebbe infatti confermare le cose buone ammirate in questa stagione, elevando il Bologna a squadra attrezzata per qualcosina in più della semplice salvezza.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Bologna non dovrebbe prescindere dal consueto 4-3-3, con l'ex tecnico del Parma pronto a schierare Rodrigo Palacio in caso di completo recupero dell'argentino. In caso contrario, lanciato dal 1' il giovane Okwonkwo, che affiancherà Destro e nel tridente offensivo pensato da Donadoni. Davanti a Mirante, dubbi in difesa, con Mbaye e Torodis in ballottaggi fino all'ultimo minuto. Sempre parlando di linea a quattro, non dovrebbero avere problemi Gonzalez e Masina, mentre Helander potrebbe riposare a favore di De Maio. Nella zona mediana del campo, al contrario, nessuna sorpresa: Poli e Donsah ai lati di Pulgar.

Al di là delle questioni di campo, il Bologna continua anche a lavorare freneticamente sul mercato, con Simone Verdi voluto praticamente da mezza serie A. Dopo il Napoli, anche l'Inter sembra pronta ad un'offerta già a gennaio, anche se appare improbabile che il calciatore lasci la città non prima di luglio. L'idea della società nerazzurra sarebbe quella di ingolosire il Bologna con il prestito di Pinamonti, attaccante interessantissimo e bisognoso di minuti. Idea che però non stuzzica particolarmente i felsinei, a caccia di profili utili e migliorare altri ruoli della rosa.