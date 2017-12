Donadoni: "Chievo-Bologna non è uno scontro salvezza"

bolognafc.it

Per qualcuno si tratta di una sfida per la corsa salvezza, ma non provate a dirlo a Roberto Donadoni. Per lui Chievo-Bologna non è nulla di tutto questo, anche se di sicuro è una partita importante, soprattutto perchè entrambe le squadre devono riscattare un risultato negativo. Il Bologna dovrà fare ancora a meno di Palacio che non ha recuperato dai problemi fisici che già lo avevano escluso dalla gara contro la Juventus.

Donadoni ha parlato in conferenza stampa della sfida contro Maran: "Non lo voglio considerare uno scontro salvezza. Entrambe vengono da un risultato negativo e giocheremo contro una squadra che ha determinazione e consapevolezza, dovremo fare una grande prestazione. Hanno dimostrato in questo campionato di avere molta verticalità e non dobbiamo concedere questo aspetto. Maran ha sottolineato che ultimamente sono un po’ mancati sulle seconde palle, ci servirà su questo massima attenzione". Focus poi su alcuni singoli: "Infortuni? Siamo a posto, solo Palacio ha qualche problema. Di Francesco non è ancora idoneo a essere in campo ma manca poco. Siamo focalizzati sulla prestazione. Vogliamo I tre punti. Vorrebbe dire proiettarsi in una bella zona. Non possiamo guardarci alle spalle e per noi è una occasione. Mirante? Gioca. Ho un paio di dubbi su altri ruoli, vediamo l’allenamento. Falletti? Sta bene e i dati fisici lo testimoniano. Ma è difficile parta titolare".

Si parla di Destro e Verdi, due giocatori importanti per questa squadra: "Il mio rapporto con Destro? Il solito, non è cambiato nulla né da parte mia né di parte sua. Sorrisino? Non c’era niente da chiarire, era un sorriso di frustrazione. Ogni giocatore reagisce a modo suo. Verdi sul mercato? Il presidente rispetta i ruoli, la cosa è stata chiarita dai dirigenti e anche il ragazzo è stato chiaro. Mi auguro possa rimanere, ci siamo sempre detti che cerchiamo di crescere i giovani anche con prospettive economiche. Spero di arrivare a fine campionato con i miei ragazzi poi a giugno vedremo. Non si cedono sei giocatori, se l’uscita di un elemento porta dentro tre elementi di valore penso che la ricetta possa far crescere".