Destro-Verdi, coppia gol che fa sorridere Donadoni

Il Bologna comincia nel migliore dei modi il mini ciclo di partite prima della pausa invernale del campionato. La vittoria sul campo del Chievo arriva in maniera sofferta, ma forse proprio per questo motivo è ancora più dolce da gustare e da godere. Donadoni può sorridere anche perché la coppia formata da Mattia Destro e Simone Verdi continua a mandare segnali importanti all'allenatore.

Anche contro il Chievo sono stati loro a determinare e indirizzare la sfida verso il Bologna. Verdi ha confermato di stare vivendo una stagione importante, forse la migliore dal punto di vista della continuità di rendimento. Le sue qualità tecniche non sono mai state messe in dubbio, ma come spesso capita ai giocatori di talento mancava il passaggio dai lampi geniali, ma discontinui, alle giocate sempre preziose e decisive per la squadra. Verdi in questo campionato, con l'aiuto di Donadoni, sembra essere riuscito in questo passaggio e per il Bologna non possono che essere buone notizie in vista di un campionato tranquillo e senza sofferenze. Le voci di mercato su Verdi sono solo una normale conseguenza di quello che il ragazzo scuola Milan sta facendo vedere sul campo.

Da qualche partita, poi, in casa rossoblu c'è un altro motivo per sorridere chiamato Mattia Destro. Le ultime settimane infatti hanno messo in mostra un giocatore che sembra stare bene dal punto di vista fisico e che sta crescendo di condizione mentale anche grazie ai gol che iniziano ad arrivare. La doppietta contro il Chievo, uno dei suoi bersagli preferiti in Serie A, non potrà che fargli bene, ma già a San Siro contro il Milan, per esempio, era stato lui a iniziare l'azione del momentaneo pari. Guarda caso messo a segno proprio da Verdi. Entrambi sembrano trovarsi a loro agio nel disegno tattico di questo Bologna e l'intesa sembra destinata solo a migliorare. Per la gioia di Donadoni e il divertimento dei tifosi del Bologna.