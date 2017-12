Bologna, al via la ripresa degli allenamenti: differenziato per Palacio

bolognafc.it

Dopo aver trascorso il Santo Natale in famiglia, il Bologna è tornato ad allenarsi a Casteldebole. Davanti a numerosi tifosi accorsi in questo giorno di festa, gli uomini allenati da Roberto Donadoni hanno incominciato a preparare la partita contro l'Udinese in programma sabato 30 dicembre alle ore 15.00. Una gara di estrema importanza visto che entrambe le formazioni sono a ridosso della zona Europa League.

L'annata dei rossoblu è molto positiva come dimostrano i numeri: infatti, rispetto alla scorsa stagione, il Bologna ha conquistato 4 punti in più. Ritornando all'allenamento di oggi c'è da segnalare che Rodrigo Palacio non si è esercitato con il resto della rosa e resta in dubbio per il match contro la squadra di Oddo, in super forma ed a caccia della quinta vittoria consecutiva. Donadoni deve anche valutare le condizioni di Di Francesco, non ancora al meglio. In caso di forfait, spazio a Krejci nel tridente con Verdi e Destro. Al posto dello squalificato Poli giocherà Nagy.

Il sito del Bologna ricorda che anche domani la seduta sarà aperta al pubblico.

Trascorsa la festività a quota 24 in classifica sono ripresi questa mattina gli allenamenti verso la sfida all’Udinese per l’ultimo turno del girone di andata: nel boxing day di Casteldebole, davanti a numerosi tifosi, i rossoblù dopo un lavoro di forza in palestra sono scesi sul rettangolo verde per una serie di esercitazioni tecniche, prove di cross e partitella a campo ridotto. Rodrigo Palacio ha svolto una seduta differenziata.