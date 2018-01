Bologna: contro il Torino vietato sbagliare

Source photo: profilo Twitter Bologna Calcio

Trasferta delicatissima per il Bologna di Roberto Donadoni. Dopo un filotto di gare tutt'altro che positivo, una sola vittoria nelle ultime cinque partite, i felsinei dovranno fare punti in casa del Torino, scosso dall'addio di Sinisa Mihajlovic e dal successivo arrivo di Walter Mazzarri, tecnico esperto e perfetto per il ruolo di traghettatore. Nella giornata di oggi, proprio per sfruttare questo inaspettato vantaggio, allenamento di rifinitura a porte chiuse, con Donadoni pronto a schierare i suoi nel modo migliore possibile e senza snaturare eccessivamente la rosa.

Dato per assodato il 4-3-3, il tecnico ex Parma dovrebbe scegliere Destro al centro del tridente, sostenuto da Simone Verdi e da Rodrigo Palacio, anche se non è da escludere l'utilizzo del rientrante Federico Di Francesco. Davanti al confermatissimo Mirante, difesa a quattro composta da Torosidis, Helander, Gonzalez e Masina. Il laterale destro si giocherà comunque il posto con Krafth fino all'ultimo. Nella zona mediana del campo, invece, spazio a Pulgar, con Poli e Nagy ai suoi lati.

Una formazione offensiva e rodata, dunque, per superare il "nuovo" Torino di Mazzarri. Contro i granata, i tifosi felsinei chiederanno a gran voce il goal di Mattia Destro, al centro dell'ennesima stagione sottotono. L'ex attaccante di Inter e Roma, uno dei giovani più promettenti a inizio carriera, dovrà necessariamente iniziare a macinare reti, confermando quanto si diceva di lui in Primavera e smentendo tutti quei critici che lo considerano solo come un modesto attaccante da squadre di provincia.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA:

Mirante; Torosidis, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Nagy; Palacio, Destro, Verdi. Allenatore: Donadoni.