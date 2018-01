Bologna: Verdi si è allenato in gruppo, Orsolini vicinissimo a vestirsi di rossoblu

Source photo: bolognafc.it

Ripresa degli allenamenti per il Bologna Calcio. Nella giornata di oggi, i felsinei hanno ricominciato a prepararsi per la sfida casalinga contro il Benevento, match sulla carta facile ma che potrebbe nascondere qualche insidia nascosta visto l'ottimo stato di forma dei ragazzi di Roberto De Zerbi, reduci da due belle vittorie contro Chievo Verona e Sampdoria. Presenti agli ordini di Roberto Donadoni, sia Simone Verdi che Blerim Dzemaili, di nuovo in rossoblu dopo la parentesi americana. Durante l'allenamento, c'è stato un battibecco tra tecnico e tifosi, che hanno protestato in merito alla possibile, se non quasi certa, cessione di Verdi al Napoli.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato proprio del trasferimento di Simone Verdi, "consigliando" al ragazzo di non lasciarsi scappare l'occasione di giocarsi le proprie chances in un club importante come quello partenopeo: "Non vorrei che ci sia un minimo di esitazione: non è bello per il Napoli. A 26 anni questa chiamata rappresenta per lui l'occasione per ritagliarsi un pezzo importante della sua carriera, perché ha tutte le carte per poter giocare a questi livelli. Sarri lo conosce benissimo quindi è il momento per inserirsi in un contesto di gioco come il Napoli".

Per sostituire eventualmente l'ex esterno di Milan ed Empoli, la dirigenza bolognese avrebbe opzionato Riccardo Orsolini, proponendo alla Juventus un prestito con diritto di riscatto a sette milioni ed eventuale controriscatto di dodici a favore dei bianconeri. Praticamente inutilizzato dall'Atalanta in questa prima parte di stagione, il classe '97 sarebbe il profilo ideale per Donadoni, che avrebbe così un esterno destro veloce e spesso pericoloso in zona goal. A confermare la trattativa, l'agente del ragazzo Donato Di Campli: "Sì, il mio assistito potrebbe andare a Bologna" sottolinea puntuale ai microfoni di Rai Sport.