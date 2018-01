Serie A, il Bologna riparte da Simone Verdi: oggi al Dall'Ara arriva il Benevento (15.00) - sito ufficiale bolognafc.it

Dopo la pausa il campionato ritorna e il Bologna ospita il Benevento alle 15.00 allo Stadio Dall'Ara.

Due squadre con due stati d'animo completamente diversi: i rossoblu sono in una posizione molto tranquilla, anzi in una via di mezzo tra l’Europa e la salvezza, invece i campani sono il fanalino di coda della Serie A.

La squadra di Donadoni deve mandare un segnale di reazione dopo il 3-0 di Torino, ma di fronte ha un Benevento ritrovato, reduce da due vittorie consecutive.

La società campana sta correndo ai ripari per un mercato estivo non fatto adeguatamente. Invece il Bologna può contare su Verdi, rimasto alla corte di Donadoni.

Pulgar non è al meglio, ma dovrebbe giocare dal primo minuto nel 4-2-3-1 visto contro il Torino con Verdi, Palacio e Di Francesco alle spalle di Destro.

I giallorossi, con l'arrivo di De Zerbi, sono cambiati in meglio: ora hanno una identità ed oggi vogliono provare a fare il colpaccio. L’idea è quella di schierare un 3-4-2-1, ma in difesa il tecnico ha gli uomini contati, dubbio Brignola-Guilherme. In mediana non c'è Cataldi, spazio a Viola e Memushaj.

Le parole della vigilia

Donadoni: "Mercato? Se capitano operazioni sensate e futuribili ok, ma non abbiamo frenesia. Non può più accadere quanto visto contro il Torino. Speriamo ci sia servito. Il Benevento è vivo e convinto. Le ultime prestazioni lo testimoniano in modo chiaro".

De Zerbi: "Non abbiamo fatto nulla, continuiamo a pensare ad una gara per volta. Concentriamoci su Bologna: in trasferta siamo ancora a secco. Possiamo prendere a modello il Crotone di Nicola o la Reggina di Mazzarri che partì da -11".

I convocati

Bologna

Portieri: Da Costa, Mirante.

Difensori: De Maio, Gonzalez, Helander, Krafth, Maietta, Masina, Mbaye, Torosidis.

Centrocampisti: Crisetig, Donsah, Dzemaili, Nagy, Poli, Pulgar.

Attaccanti: Destro, Di Francesco, Falletti, Krejci, Okwonkwo, Palacio, Verdi

Benevento

Portieri: 1 Belec, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

Difensori: 18 Gyamfi, 17 Di Chiara, 23 Venuti, 3 Letizia, 21 Costa, 6 Djimsiti, 29 Billong;

Centrocampisti: 77 Lazaar, 14 Viola, 4 Del Pinto, 20 Memushaj, 8 Cataldi, 30 Sandro, 31 Djuricic;

Attaccanti: 66 Guilherme, 7 D'Alessandro, 87 Lombardi, 11 Coda, 32 Puscas, 33 Iemmello, 99 Brignola.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Mirante; Mbaye, Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Pulgar; Verdi, Palacio, Di Francesco; Destro. Allenatore: Donadoni

Squalificati:

Indisponibili:

Benevento (4-3-3): Belec; Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia; Del Pinto, Viola, Memushaj; Brignola, Coda, D’Alessandro. Allenatore: De Zerbi

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: Antei, Cataldi, Iemmello, Lazaar, Parigini

Precedenti, statistiche e curiosità

Bologna: 12esimo in classifica grazie al 12° attacco e 13° miglior difesa in campionato con 23 gol fatti e 30 subiti.

Benvento 20esimo posto occupato in classifica grazie al 18° attacco e 20° miglior difesa in campionato con 13 gol fatti e 43 subiti

Il Bologna è imbattuto da 10 partite di Serie A contro squadre neopromosse: nel parziale otto successi e due pareggi.