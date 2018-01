Bologna, arriva Orsolini: a breve le visite mediche. Okwonkwo va al Brescia, via Maietta e Krafth?

Riccardo Orsolini in azione con la maglia dell'Atalanta. | Facebook Riccardo Orsolini

Tanti piccoli movimenti, per il Bologna sarà un finale di mercato estremamente movimentato. A partire però da un bel colpo in entrata: arriva infatti Riccardo Orsolini dalla Juventus in prestito, dopo alcuni mesi in cui l'italiano non ha visto quasi per nulla il campo in Lombardia, con la maglia dell'Atalanta, soffocato dalla concorrenza. L'obiettivo è quello di dargli, nei prossimi 18 mesi, quella continuità in Serie A che non stava trovando a Bergamo: compito agevolato dall'assenza di Verdi e da un'altra operazione che verrà ufficializzata a breve (l'ex Ascoli è atteso fra poco in Emilia per le visite mediche). I bergamaschi non sembrano al momento essere alla ricerca di un eventuale sostituto per il talento appena perso; scelta tutto sommato lecita, considerando il poco spazio che quest'ultimo ha trovato recentemente.

Ci riferiamo al trasferimento di un altro giovane non in Romagna ma dalla Romagna: saluta infatti temporaneamente Orji Okwonkwo, che si accaserà al Brescia dopo aver mostrato qualche lampo nel nostro campionato. Troppo poco lo spazio che Donadoni avrebbe potuto garantire al classe 1998, chiamato ora a farsi le ossa nella lega cadetta; i lombardi del presidente Massimo Cellino hanno bruciato la concorrenza di Cremonese ed Avellino e hanno dunque ora il loro nuovo esterno d'attacco.

Altre uscite che riguardano il Bologna potrebbero essere quelle di Domenico Maietta ed Emil Krafth. Per l'italiano, continua il pressing da parte dell'Empoli, che sembra in questi minuti abbia ottenuto effetti positivi: ora i felsinei andrebbero dunque a bloccare la cessione di Nehuén Paz al Montreal, l'altro club del presidente Saputo, ed integreranno l'argentino alla squadra. Lo svedese ha invece richieste da parte di Cagliari ed Hellas Verona, vedremo chi avrà la meglio: lui è sul mercato ed al momento non ci sono segnali di preferenza verso l'una o l'altra piazza. Aggiornamenti ed eventuali ufficialità attese a breve.