Bologna, finalmente Orsolini | Twitter Bologna

Dopo un corteggiamento serrato e un braccio di ferro non da poco con l'Atalanta, il Bologna ha finalmente ottenuto il prestito biennale di Riccardo Orsolini. L'esterno offensivo è di proprietà della Juventus, che però lo aveva girato in prestito fino al 2019 all'Atalanta, società che avrebbe dovuto valorizzarlo ma al contrario lo ha tenuto spesso e volentieri in panchina, quasi ai margini del progetto. Per questo motivo la società bianconera ha iniziata a chiedere ai bergamaschi di farlo tornare a Torino, ricevendo due di picche a profusione, e quando il Bologna ha dimostrato un serio interesse ha richiesto la rottura del prestito con ancor più insistenza.

L'idea del club felsineo nasce all'inizio di Gennaio, quando Verdi sembrava dover diventare un giocatore del Napoli e il giovane italiano pareva essere la scelta giusta per il progetto di Donadoni, abile a valorizzare questo tipo di calciatori. La volontà del club bolognese, del giocatore e della Juventus, favorevole a questo cambio di destinazione, si scontravano però con quella dell'Atalanta, decisa a tenere il giocatore nonostante il poco utilizzo e la poca attinenza con il progetto tattico di Gasperini che ormai ha sdoganato il trequartista e le due punte. Tutto sembrava essere sfumato, soprattutto dopo il rifiuto di Verdi al Napoli, ma l'infortunio del calciatore scuola Milan ha riaperto tutti gli scenari e proprio nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, il Bologna, è riuscito a convincere la società orobica a lasciare partire il giocatore.

Ieri, dunque, Orsolini è diventato ufficialmente un giocatore del Bologna per i prossimi due anni. I felsinei hanno firmato con la Juventus lo stesso accordo che i torinesi avevano con l'Atalanta, quindi un prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei bianconeri. L'esterno ex Ascoli avrà la possibilità di mettersi in mostra in questo mese in cui Verdi sarà costretto ai box, manifestando se sia o meno pronto per fare la differenza nel campionato di Serie A, dopo averla fatta in cadetteria ed al Mondiale di categoria.