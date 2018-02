Bologna, Orsolini carico: "A Bergamo poco spazio, qui per dare il massimo"

Fonte: Twitter Bologna

Il colpo dell'ultimo giorno di mercato, in casa Bologna, si chiama Riccardo Orsolini. Il classe 1997 è arrivato dall'Atalanta (via Juventus) in prestito con obbligo di riscatto in favore del Bologna e contro riscatto per i bianconeri. Il ragazzo è stato presentato oggi agli organi d'informazione: "A Bergamo sono stato bene, ringrazio l’Atalanta. Ma ho trovato poco spazio e ho deciso di cambiare. Voglio crescere, maturare, e solo giocando posso farlo. Qui c'è un bell'ambiente, tutti sono stati disponibili con me fin da subito. Questa avventura sta iniziando nel migliore dei modi, sono fiero di poter indossare questa maglia. la onorerò, darò tutto per la causa rossoblù".

A credere maggiormente nelle qualità del ragazzo è stato il Bologna, che dopo mesi di corteggiamento è finalmente riuscita a mettere le mani sul gioiellino, punto di forza delle nazionali giovanili italiane: "Sapevo del loro interesse sin dall’inizio del mercato e ho subito gradito. Cercherò di dare il massimo per questa maglia e ripagare la fiducia che mi è stata data. In queste settimane ho seguito con attenzione le gare del Bologna, ho visto davvero una buona squadra, con giocatori di qualità. Giocano un bel calcio, divertente. Verdi mi piace tanto. Le mie caratteristiche? Sono un esterno d’attacco a cui piace giocare la palla sulla destra, per poi accentrarmi. Ho corsa, tanta voglia; mi metto a disposizione di mister Donadoni, in tutto e per tutto".

In gruppo, ha trovato un suo compaesano, Mattia Destro, ascolano come lui: "Sono contento di aver trovato un mio conterraneo, spero che insieme potremo fare grandi cose e portare la squadra più in alto possibile. Mattia è un grandissimo attaccante, voglio imparare tanto da lui".