Bologna-Fiorentina, tutte le reazioni del post partita

Due reti direttamente da calcio d'angolo, anche per questo la sfida tra Bologna e Fiorentina resterà nella storia di questo campionato. Alla fine sono i viola ad avere la meglio grazie ad un guizzo di Federico Chiesa, mentre il Bologna si rammarica per un risultato che secondo Donadoni non rispecchia la prestazione messa in campo dalla squadra.

Proprio il tecnico rossoblu è il primo a parlare a Premium Sport: "Non siamo stati bravissimi, queste sono partite che non devi perdere. Non meritavamo di uscire sconfitti, ma dovevamo fare in più in fase offensiva. A volte siamo troppo prevedibili, ma noi dobbiamo provare a mettere in difficoltà gli avversari. Rimane il rammarico, queste partite devi saperle gestire fino in fondo. E' successo troppe volte quest'anno, bisogna invertire la rotta. Palacio e Destro sono i nostri attaccanti migliori, ma l'idea era quella di essere meno prevedibili con il cambio modulo. La scelta del modulo dipende anche dalle sensazioni che mi danno i giocatori nel corso della settimana. E' l'ora di tirar fuori ancora qualcosa in più. Bisogna esser bravi a scollarsi di dosso i problemi e avere la personalità che diventa fondamentale. Questo passa attraverso la determinazione e l'intensità con cui fai le cose".

Torna il sorriso invece per Pioli dopo il pesante stop contro il Verona: "Sono state brutte sconfitte, soprattutto l'ultima, quindi ora volevamo reagire. Abbiamo fatto una prestazione gagliarda. E' una vittoria importante e meritata. Noi lavoriamo per cercare di dare continuità e crescere. Il primo mattoncino che vogliamo posare è questo, è un percorso di crescita. Speravo avessimo una base che poi non ci avrebbe fatto tornare indietro, così non è stato ma ora ci siamo rialzati. Se è successa la prestazione di domenica scorsa la preparazione della partita non è stata quella migliore. Non sono qui a trovare attenuanti, è stata una gara così strana che sarà difficile da rivedere. E' una partita nata in maniera molto difficile, ma non potremo cancellarla dal nostro percorso. Ma possiamo dare solidità al nostro progetto, che c'è ed è di rinnovamento. E' stato un ringiovanimento totale, quest'anno cerchiamo di soffrire il meno possibile. Ma oggi abbiamo dato una grande risposta, possiamo fare un buon girone di ritorno".