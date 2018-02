Bologna: vincere contro il Sassuolo per riprendere la marcia

Source photo: profilo Twitter Bologna Calcio

Doppio turno casalingo da sfruttare assolutamente, per il Bologna, che nelle prossime due giornate affronterà Sassuolo e Genoa: sfide casalinghe importanti e cruciali per il prosieguo della stagione. Considerando anche la successiva sfida contro la SPAL, infatti, questa breve parentesi sportiva dovrà portare in dote almeno sette punti, ai felsinei, reduci da un periodo tutt'altro che positivo nonostante l'ottimo inizio stagionale. L'infortunio di Di Francesco, Palacio e Verdi hanno infatti spesso limitato i rossoblu, con Donadoni costretto ad inventarsi ogni volta la rosa e a fare i conti anche con qualche problema interno, si veda un Mattia Destro spesso insufficiente e poche volte trascinatore dei suoi.

Ora, per mettersi alle spalle le ultime sconfitte, il Bologna dovrà vincere e magari convincere contro un Sassuolo ugualmente debilitato, facendo magari leva su un tasso tecnico superiore e sulla voglia di riscatto di Mattia Destro, che nel prossimo match sa di giocarsi qualcosa in più di semplici minuti in serie A. Per battere i neroverdi, Donadoni dovrebbe comunque schierare i suoi con il solito 4-3-3, modulo offensivo e perfetto per tutti gli interpreti felsinei. Davanti a Mirante, la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Krafth, De Maio, Gonzalez e Torosidis, anche se non è da escludere la presenza di Helander. In mediana nessuna sorpresa, con Poli e Dzemaili ai lati del regista Pulgar. Nel tridente offensivo, infine, spazio ad Orsolini e Di Francesco, pronti a supportare Mattia Destro o Rodrigo Palacio.

In caso di successo contro il Sassuolo, il Bologna dovrà poi subito pensare al Genoa, rosa che ha perfettamente assorbito il cambio di allenatore dopo l'addio di Ivan Juric e l'arrivo di Ballardini. Statisticamente parlando, la sfida contro i grifoni ha sempre regalato equilibrio anche se i rossoblu hanno vinto tre delle ultime cinque giornate. L'ultimo incrocio sportivo ha però sorriso al Genoa, capace di vincere 0-1 grazie alla marcatura vincente di Simeone ed in una partita nervosa e ricca di cartellini. Ma ora non bisogna pensare troppo lontano, con il Bologna chiamato a battere il Sassuolo prima di mettere nel mirino i liguri.