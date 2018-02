Bologna, Donadoni in conferenza: "Abbiamo tanta voglia di riscatto"

twitter bologna

Roberto Donadoni è intervenuto nella consueta conferenza stampa in vista del match di domani contro il Sassuolo.

Una gara importante visto che il Bologna viene da tre sconfitte consecutive: "Abbiamo tanta voglia di riscatto e di portare a casa un risultato positivo. Abbiamo tutti voglia e intenzione di riprendere risultati positivi. Le prestazioni nelle ultime gare sono state buone, a queste dobbiamo aggiungere il risultato. L’obiettivo è continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto fino ad oggi, cercando di migliorare nella determinazione, nella cattiveria agonistica e nell’ attaccare con più decisione il pallone: sono questi i dettagli che fanno poi cadere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra. Ultimamente abbiamo preso dei gol che si potevano evitare, è chiaro che bisogna lavorare e migliorare su questi accorgimenti".

Sul Sassuolo di Iachini: "Il Sassuolo ha una squadra che da metà campo in avanti è molto pericolosa. Il tridente è composto da calciatori di grande potenzialità, non è un caso che questi siano stati più volte appetiti da grandi club, ma sono un club che ha anche delle difficoltà. Domani dobbiamo essere molto aggressivi, non concedere profondità e limitare le giocate tecniche dei vari Politano e Berardi. La squadra deve stare corta, togliere spazio a chi tecnicamente e in campo aperto può fare male".

Donadoni ha parlato anche della sua rosa: "Per quanto riguarda Palacio e Masina parliamo di cartellini che a mio parere ci tolgono qualcosa, sono due assenze pesanti. Abbiamo anche altri giocatori importanti che possono sostituirli e che vogliono mettersi in mostra. Noi dobbiamo fare con quello che abbiamo, che non è poco. Mi auguro che non ci siano problemi dal punto di vista fisico o atletico. I ragazzi lavorano con l’entusiasmo di sempre, nonostante la difficoltà del momento e i risultati che non arrivano" ed in particolare di Destro: "Domani dovrebbe giocare titolare. Io lo vedo costantemente in allenamento e questa settimana si è allenato bene: ha fatto tutto quello che doveva fare. Non c’è nessun rapporto difficile tra me e Destro. Da fuori vengono dette cose che non sono vere, tra me e lui non c’è nessun tipo di problema. Sono voci infondate".