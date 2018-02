Bologna - I problemi da risolvere in vista del match contro il Sassuolo

Voglia di riscatto per il Bologna che viene da tre sconfitte consecutive dopo i match contro Napoli, Fiorentina e Inter. Donadoni inoltre è messo in difficoltà dai dubbi di formazione, visti alcuni indisponibili tra infortunati e non. 3 i giocatori espulsi per gli emiliani: Palacio, Mbaye e Masina, tutti quanti titolari. Il dilemma dunque sta nel capire chi saranno i sostituti nel derby emiliano, una partita che già da qualche anno ha preso il posto del derby tra i felsinei e Parma. I probabili sostituti per Mbaye e Masina potrebbero essere Torosidis e Krafth, due che tappezzerebbero in modo positivo le corsie rossoblu. Tuttavia il mister Donadoni, nell'ultima conferenza, ha dichiarato che potrebbe partire il giovane Keita, terzino sinistro in prestito dal Birmingham. Ma se in questo derby, il Bologna perde alcuni dei suoi d'altra parte il Sassuolo ritrova Matri, Biondini e Missiroli.

I problemi per i felsinei tra l'altro non finiscono qui. Ultimamente alcune voci di corridoio hanno cercato di destabilizzare lo spogliatoio rossoblù, bersagliando in particolar modo il rapporto tra Donadoni e Mattia Destro. L'ex allenatore del Parma rassicura i tifosi così: "Domani Mattia dovrebbe giocare titolare. Io lo vedo costantemente in allenamento e questa settimana si è allenato bene: ha fatto tutto quello che doveva fare. Non c’è nessun rapporto difficile tra me e Destro. Da fuori vengono dette cose che non sono vere, tra me e lui non c’è nessun tipo di problema. Sono solo voci infondate."

La situazione nello spogliatoio dunque rimane tranquilla e anzi a detta delle parole di Donadoni, si lavora costantemente per fare il meglio possibile. L'allenatore del Bologna dunque vorrà ottenere i 3 punti da questo match e, come già anticipato, in vista di questa gara ha cercato di tappezzare al meglio la propria formazione. Nonostante il recupero di Avenatti in attacco , il titolare dovrebbe rimanere Destro mentre come già preannunciato precedentemente i dubbi più consistenti sono in difesa. Ecco dunque, una probabile formazione per domani sera: