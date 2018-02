Bologna - Sassuolo, bivio pericoloso

Al Dall'Ara - direzione affidata a Tagliavento, fischio d'inizio alle 15 - va in scena uno degli incontri più interessanti della corrente giornata di A. Un incrocio di medio-bassa classifica in grado di mutare il destino delle squadre impegnate. Bologna e Sassuolo attraversano un momento particolarmente delicato e possono trovare respiro proprio dal match odierno. Il Bologna, padrone di casa, è reduce dalla sconfitta di misura con l'Inter. Terzo stop consecutivo, il quinto nelle ultime sei partite, il settimo nelle ultime nove. La classifica resta al momento tranquilla - tredicesima posizione a quota 27 - ma occorre riprendere il cammino.

A Sassuolo, sembra svanito l'effetto Iachini. Tre sigilli in serie nel mese di dicembre, nove punti per abbandonare la zona calda, poi un rapido ritorno nell'anonimato. Lo 0-0 con il Cagliari non ferma la descensio, i neroverdi non vincono da sei gare - tre pari e tre sconfitte. Il margine sulla Spal, oggi terzultima, è di 6 punti, il rischio è di scivolare, nuovamente, nelle sabbie mobili della lotta salvezza. La panchina di Iachini appare meno salda, Bologna è tappa cruciale.

Bologna

Donadoni deve fronteggiare alcuni problemi di formazione, sono ben tre i giocatori squalificati: Mbaye, Masina e Palacio. Nella lista indisponibili figurano invece Da Costa e soprattutto Verdi. Destro è quindi il terminale ultimo, nel tridente si affacciano Orsolini e Di Francesco. Pulgar è come di consueto il perno nella mediana a tre, con Poli e Dzemaili a fungere da mezzali. Gonzalez e De Maio oscurano la porta di Mirante, i laterali bassi sono Krafth e Torosidis. Al momento i ballottaggi sono due e riguardano entrambi il pacchetto arretrato, in corsa per una maglia S.Romagnoli e Helander.

I convocati

Portieri: Mirante, Ravaglia, Santurro.

Difensori: De Maio, Gonzalez, Helander, Keita, Krafth, Romagnoli, Torosidis.

Centrocampisti: Crisetig, Donsah, Dzemaili, Nagy, Poli, Pulgar.

Attaccanti: Avenatti, Destro, Di Francesco, Falletti, Krejci, Orsolini.

Sassuolo

Modulo speculare per Iachini, il Sassuolo si presenta con il canonico 4-3-3. Babacar, innesto del mercato invernale, da 9, ai suoi lati troviamo Berardi e Politano. Magnanelli è l'elemento di equilibrio, a Duncan e Missiroli il tecnico chiede inserimenti e recupero palla. Importante la spinta di Peluso e Lirola, Acerbi guida Goldaniga al centro. Consigli in porta. Un solo dubbio, Matri insidia davanti Babacar.

I convocati