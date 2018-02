Il Bologna scaccia la crisi: Sassuolo battuto in extremis grazie ad un gioiello di Pulgar (2-1)

Emozionante partita tra Bologna e Sassuolo, che danno vita ad una vera e propria battaglia conclusasi a favore dei felsinei solo nei minuti finali.. Dopo l'iniziale rete di Poli, il Bologna sfiora spesso la rete, mancando il raddoppio. Molto più cinico invece il Sassuolo, che sul finale di frazione pareggia i conti grazie a Khouma Babacar. Nella ripresa, alternando sempre fiammate a momenti di stallo, la sfida si blocca solo all'88', quando è una punizione di Pulgar a far esplodere il DAll'Ara.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il 4-3-3: davanti a Mirante, difesa a quattro composta da Krafth, Gonzalez, De Maio e Torosidis. Nella zona centrale del rettangolo verde, Pulgar, affiancato dalle mezz'ali Dzemaili e Poli. Al centro del tridente torna Mattia Destro, con Di Francesco e Falletti a sostegno. Stessa disposizione tattica per gli ospiti, che si affidano a Berardi e Politano ai lati di Khouma Babacar. Consigli in porta, protetto dai centrali Acerbi e Goldaniga e dai terzini Pol Lirola e Peluso. Nessuna sorpresa a centrocampo: Missiroli e Duncan, infatti, affiancano Magnanelli.

Bologna pimpante fin dalle prime battute. I felsinei infatti cercano subito di imprimere la propria impronta al match, sfiorando per due volte la rete: al 1' è Di Francesco ad entrare in area trovando la decisa uscita di Consigli, appena sessanta secondi dopo l'esterno conclude sfiorando il palo della porta neroverde. Spingendo sull'acceleratore, al sesto ancora Bologna pericoloso con Destro, che supera due uomini e tocca di punta, trovando la respinta di piede dell'estremo difensore ospite. Il tanto attaccare viene massimamente premiato, con i ragazzi di Donadoni che al dodicesimo riescono a passare in vantaggio grazie ad un guizzo di Andrea Poli, bravo a girare in rete un tiro-cross di Di Francesco. Dopo un silent-check da parte del VAR, Tagliavento conferma la sua decisione e fa ripartire la sfida da centrocampo.

Trascorsi venti minuti, è finalmente il Sassuolo a mettersi in evidenza con Politano, bravo ad inserirsi in area su suggerimento di Berardi ma poco lucido al momento di superare un Mirante piazzato benissimo e davvero provvidenziale in uscita. La sfida, molto divertente, registra un numero importante di occasioni potenziali. Fra tutte, molto bella la girata di tacco di Babacar, che al 28' impegna Consigli in una parata bassa tutt'altro che facile. Abbassando i ritmi a causa di una prima frazione intensa, la fase finale di primo tempo registra occasioni meno tembureggianti, con Dzemaili che al 35' conclude velocemente in porta trovando la buona respinta di Consigli. Molto più cinico il Sassuolo, che tre minuti dopo pareggia in maniera convulsa e grazie a Babacar, bravo a ribadire in rete un tocco fortuito di Acerbi che mette fuori causa Mirante. E' l'ultima occasione di un primo tempo tutto sommato emozionante, conclusosi sull'1-1.

Bologna che riprende la sfida in maniera ugualmente offensiva, con Destro che al 48' impegna Consigli in mezza rovesciata. Pochi secondi prima, grande intervento di Goldaniga su un cross basso di Di Francesco. Cinque minuti dopo, sugli sviluppi di un contropiede, Politano serve Babacar, il cui tiro termina però altissimo. E' un buon momento, per il Sassuolo, che al 58' affonda grazie a Politano, fermato però da un provvidenziale intervento difensivo di Krafth. Senza un attimo di pausa, sul capovolgimento di fronte è Pol Lirola a salvare il risultato, saltando insieme a Destro e deviando in angolo un preciso cross dello scatenato Di Francesco. Il secondo tempo si snoda comunque in maniera meno scoppiettante rispetto alla precedente frazione, come se le due formazioni avessero bisogno di tirare il fiato dopo tanto attaccare.

Nella fase finale di gara altra grande chance per il Sassuolo, che all'81' sfiora la rete grazie ad una bella conclusione di Mazzitelli sventata da Mirante. Quando la sfida sembrava ormai vicina a concludersi in pari, ci pensa Pulgar a far esplodere il Dall'Ara, battendo una punizione perfetta ed imparabile per Consigli. L'ultima chance di un'emozionante partita capita sui piedi di Ragusa addirittura al 93': Mirante è però ancora una volta miracoloso. La sfida finisce dunque così, con il Bologna che conquista una vittoria preziosissima sia per la classifica che soprattutto per il morale. Migliore in campo per i padroni di casa, Di Francesco. Per gli ospiti in evidenza Politano.