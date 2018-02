Bologna, emergenza attacco. Verdi a parte, terapie per Palacio

Il due a uno conquistato nel derby emiliano contro il Sassuolo ha ringalluzzito il Bologna che è tornato ad assaporare il dolce sapore della vittoria in campionato dopo tre sconfitte consecutive (Napoli, Fiorentina ed Inter). Risultati bugiardi, poichè la squadra in campo ha dato sempre il massimo, lottando a viso aperto, uscendo sempre a testa, specie nelle due trasferte del San Paolo e di San Siro. Situazione di classifica tranquilla per i rossoblù, Donadoni quindi lavora con la squadra tra la calma generale, la serenità di chi è conscio che la tabella di marcia stilata ad agosto sta venendo rispettata.

Discrete notizie dall’allenamento di questa mattina per l'ex tecnico della Nazionale italiana, specialmente inerenti alle condizioni fisiche del suo numero 'nove'. Dopo qualche giorno di lavoro blando, unito a terapie per l’infortunio muscolare, Simone Verdi ha svolto oggi un allenamento differenziato. E’ un primo passo avanti verso il ritorno. Non che l'attaccante possa essere a disposizione in tempi brevissimi, ma quantomeno il fatto che abbia terminato le terapie indica che la strada verso il recupero si preannuncia più breve. Magari già dalla settimana prossima l’attaccante potrebbe rientrare in gruppo gradualmente e sostenere parte delle esercitazioni in campo con i compagni. Solo terapie, invece, per Palacio e Da Costa. El Trenza farà nuovamente capolino sul rettangolo di gioco tra circa un mese.

Fonte: Bologna FC 1909 Twitter

Roberto Donadoni, per la gara di sabato contro il Genoa, potrebbe ritornare al 4-2-3-1 modificando in maniera sostanziale alcuni reparti, in virtù della carenza d'uomini in attacco. Conseguenza di ciò, potrebbe essere schierato Dzemaili trequartista alle spalle di Destro e una seconda punta (in ballo Di Francesco e Orsolini), mentre in mediana agirebbero Pulgar e Poli. In difesa torneranno dalla squalifica Mbaye e Masina, ma in mezzo al posto dello squalificato De Maio potrebbe esserci Helander con Gonzalez. Più indicativi saranno i prossimi allenamenti, nei quali il mister giocoforza dovrà soffermarsi sull'undici che intenderà schierare sabato.