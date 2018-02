Bologna: la soddisfazione di Roberto Donadoni nel post gara

"Dobbiamo esser bravi noi a cancellare i fischi di Sassuolo. Oggi era importante vincere, siamo stati bravi e ora siamo contenti. Nel primo tempo non siamo stati bellissimi, ma compatti. Poi nella ripresa siamo riusciti a vincerla". Queste le parole di Mattia Destro a Sky Sport poco dopo la vittoria contro il Genoa. Migliore in campo della sfida, l'ex di turno ha caricato l'ambiente e spento i focolai di protesta da parte della tifoseria, confermando una voglia di trascinare i suoi comune a pochi calciatori della rosa bolognese.

Felice come il suo attaccante, anche Roberto Donadoni ha voluto complimentarsi con la rosa: "Il nostro spogliatoio, il mio ambiente era sereno, abbiamo cercato di portare avanti questo tipo di ambientazione e di serenità che è fondamentale, poi è chiaro che nel corso della stagioni ci sono momenti complicati e difficili ma bisogna essere superiori a queste situazioni soprattutto quando le cose funzionano bene, abbiamo fatto bene contro un avversario non semplice da affrontare, che veniva da tante vittorie importanti e siamo stati bravi a non cadere nel loro terreno e abbiamo portato a casa una vittoria che i ragazzi si meritano" ha detto a Premium Sport.

Parole importanti anche per Mattia Destro: "Sono abituati a valutare i giocatori non in funzione del gol ma dei 90 minuti in campo se poi passa attraverso il gol e l'assist oggi è stato stupendo e quando non lo fa è al di sotto delle aspettative, ma secondo me anche quando non fa gol fa delle prestazioni positive così come quando lo fa non è determinante come dovrebbe essere". In ultimo, il tecnico ha parlato della prova da fluidificante di Di Francesco: "Tutti sta nella misura in cui i giocatori sono disposti a fare queste cose. So benissimo che Laxalt è un giocatore insidioso ma se non ragioni per doverlo limitare ma con l'idea di costringere a difendersi sarà meno pericoloso, Federico ha fatto questo, può farlo ancora meglio perché ha la caratteristiche per fare quel ruolo, sono contento per lui e mi auguro che continui così".