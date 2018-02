Bologna: Donadoni valuta Verdi in vista della SPAL, per l'estate piace Bojan Krkic

La vittoria contro il Genoa ha dato morale e classifica, al Bologna di Roberto Donadoni, deciso a vincere ancora contro la SPAL per mettersi completamente alle spalle una parentesi di campionato tutt'altro che positiva. In vista della delicata trasferta in terra estense, i rossoblu non dovranno gettare alle ortiche quanto di buono visto contro Sassuolo e Genoa, battendo un'altra rosa ugualmente impelagata nella lotta per non retrocedere. Non che i felsinei rischino seriamente la Serie B, sia chiaro, ma concludere una stagione oltre il semplice compitino potrebbe comunque essere il plus decisivo per costruire qualcosa di buono e di duraturo.

Nella giornata di oggi, allenamento mattutino al centro sportivo di Casteldebole, con la squadra pronta a sostenere prevalentemente esercitazioni tecnico-tattiche. Allenamento differenziato per Andrea Poli, mentre hanno continuato con le terapie sia Angelo Da Costa che Rodrigo Palacio. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex tecnico del Parma dovrebbe comunque riproporre il 4-3-3, portandosi fino alla vigilia l'incognita-Verdi. Il talentuoso esterno destro potrebbe infatti scendere in campo, anche se sono comunque pronti Orsolini e Falletti. A centrocampo ballottaggio tra Poli e Nagy, mentre in difesa De Maio e Mbaye se la giocano con Romagnoli ed Helander.

Mentre Roberto Donadoni prepara i ragazzi alla sfida di campionato, sul mercato si delinea un'idea tanto suggestiva quanto folle. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, la società starebbe seriamente pensando di puntare tutte le proprie fiches su Bojan Krkic. Classe '90, il canterano del Barcellona non sta facendo benissimo all'Alaves e molto probabilmente tornerà allo Stoke City, squadra che comunque potrebbe cederlo senza troppi rimpianti. Già noto alla nostra Serie A grazie alle fugaci apparizioni con le maglie di Roma e Milan, Bojan potrebbe rilanciarsi proprio a Bologna, piazza importante ma non troppo ambiziosa. Per ora è solo un sogno, in estate però tutto potrebbe succedere...