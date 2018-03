Bologna, Donadoni in conferenza: "Le due vittorie non cambiano i nostri obiettivi"

Roberto Donadoni ha tenuto nel pomeriggio la conferenza stampa in vista del delicato derby di domani pomeriggio contro la Spal.

Sulla squadra estense allenata da Leonardo Semplici: "La Spal è una squadra che verticalizza molto, ma indipendentemente dal gioco degli avversari bisogna essere sempre compatti, senza lasciare troppi spazi tra le linee di reparto. Bisogna affrontarla con lo spirito e la mentalità giusta, poi le accortezze da adottare sono diverse di partita in partita. Ci sono 36 punti disponibili da qui alla fine, e cercheremo di conquistarne quanti più possibile, mettendo in campo impegno e determinazione".

Il tecnico del Bologna ha parlato anche del modulo che domani potrebbe adottare la sua squadra: "Non ci adattiamo alla Spal, ma dipende tutto da noi. Abbiamo lavorato in settimana su alcuni aspetti da migliorare, ma indipendentemente dall’aspetto tattico e dal modulo con cui scenderemo in campo serve sempre l’atteggiamento giusto. In difesa certo abbiamo giocatori che possono trovarsi meglio con un dato schieramento piuttosto che con un altro, ma è indispensabile che sappiano far bene entrambe le cose. Di Francesco e Masina sugli esterni? Se avessi voluto difendermi dalle incursioni di Laxalt, avrei messo Krafth o Mbaye al posto di Di Francesco. Adam per la sua struttura fisica e per il fiato sa fare benissimo entrambe le fasi di gioco. A volte non si muove come dovrebbe, ma devo riconoscere che sta migliorando tanto da questo punto di vista".

Donadoni ha poi concluso parlando di alcuni singoli, Destro: “Si è allenato bene in settimana. Il suo discorso è sempre lo stesso: se riuscisse a dare intensità e continuità, sarebbe molto più efficace per i compagni", Donsah: "Ha giocato poche partite dall’inizio ultimamente, ma è entrato benissimo in partita contro il Genoa e questa competitività mi piace tantissimo" ed in generale delle condizioni della rosa rossoblu: "Verdi sta bene, non ha particolari problemi. Eccezion fatta per Palacio e Da Costa, sono tutti disponibili. Poli devo valutarlo, perché ha lavorato a parte tutta la settimana. Stamattina ha fatto un test fisico che ha avuto esito positivo, e questo gli consentirà di allenarsi con la squadra nel pomeriggio. Capiremo lì se potrà essere impiegato".