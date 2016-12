Cagliari, torna Joao Pedro nei convocati, non ce la fa Borriello. Rastelli:"Di Gennaro resta"

Joao Pedro (Lega Serie A)

Consueta conferenza stampa per Massimo Rastelli, che in attesa della partenza della sua squadra alla volta del Castellani di Empoli, dove i sardi sfideranno i toscani domani pomeriggio, ha risposto con disponibilità ai giornalisti presenti al centro sportivo di Assemini, sembrando di buon umore nonostante la recente sconfitta contro il Napoli per 5 a 0.

Il tecnico rossoblu ha parlato inizialmente del momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli e dal pareggio esterno contro il Pescara: "A centrocampo abbiamo faticato ad avere equilibrio, i troppi infortuni non ci hanno permesso di essere costanti. Isla ha dovuto fare doppio lavoro ed è un ragazzo che sente maggiormente suo il ruolo di terzino. Attendo anche il ritorno di Ionita, elemento importante per la mediana". Dopodiché, il tecnico prosegue analizzando anche la situazione di Davide Di Gennaro, dato in partenza secondo molte voci girate negli ultimi giorni: "Di Gennaro via a gennaio? Ho letto qualcosa su di lui in settimana. Per quanto mi riguarda è un giocatore del Cagliari e come tale si gioca una maglia come gli altri". Viene poi analizzata l'attuale sitauzione di classifica e i punti persi in alcune partite: "È capitato spesso andare sotto dopo pochi minuti, ma quello che voglio è che i ragazzi non si disincanto e mantengano l'equilibrio. Abbiamo davanti due gare importanti, contro due squadre che stanno affrontando qualche difficoltà e dobbiamo cercare di far punti. Chiedete a Pescara, Crotone, Palermo se desiderano i nostri punti".

Rastelli passa poi a parlare della sfida in programma domani contro l'Empoli, match importante per muovere nuovamente la classifica: "Dopo la sconfitta contro il Napoli i ragazzi hanno accusato il colpo, ma è indubbio che vogliano riscattarsi" "Dobbiamo cercare assolutamente di vincere domani. Dobbiamo entrare nell'ordine di idee che queste partite possiamo vincere. Martusciello? Siamo simili per certi versi anche se abbiamo avuto due percorsi diversi". Infine, il tecnico del Cagliari fa il punto della situazione sui convocati per domani: "Borriello non è convocato, ha fatto diversi passi in avanti verso il recupero, ma non vogliamo forzare. Joao Pedro ci sarà anche se non dal primo minuto. Se la gara lo richiederà lo manderò in campo".

Questi i convocati di Massimo Rastelli per la sfida contro l'Empoli:

Portieri: Colombo, Rafael e Storari

Difensori: Bittante, Bruno Alves, Capuano, Ceppitelli, Isla, Pisacane, Salamon

Centrocampisti: Barella, Dessena, Di Gennaro, Joao Pedro, Munari, Padoin, Tachtsidis

Attaccanti: Farias, Giannetti, Melchiorri, Sau