Cagliari - Sassuolo, stato di crisi

Cagliari e Sassuolo si affrontano questa sera al Sant'Elia, tre punti a dividere in classifica due squadre in evidente difficoltà. La panchina di Rastelli - dopo un buon avvio - è ora meno solida, all'orizzonte un possibile ribaltone, complice la recente crisi rossoblu. La squadra stenta, specie in fase difensiva, e la fiducia nell'operato del tecnico viene meno con il passare delle settimane. La sconfitta con l'Empoli - nel turno in archivio - è il punto più alto della descensio sarda, ora occorre una svolta.

Di Francesco deve invece fronteggiare malasorte e cattivi presagi. Infermeria stracolma, certezze al lumicino. In attesa del ritorno di Berardi, spazio all'ennesimo undici sperimentale, con colonne portanti al momento fuori causa. Senza il suo scheletro definito - Cannavaro/Magnanelli/Berardi - l'ex centrocampista della Roma sbarca in Sardegna, dopo la sconfitta di misura a Reggio con l'Inter. Difficile lavorare in un contesto simile. Nessuna opzione alternativa, la pausa come oasi per recuperare e ricostruire.

Foto: Sassuolo/Profilo Twitter

Le probabili formazioni

Cagliari

Fuori causa Melchiorri e Ionita, diversi interrogativi all'alba della gara. Rastelli deve sciogliere alcuni dubbi, diluiti tra mediana e settore d'attacco. Per la prova odierna, pronto il rilancio di Borriello, favorito, davanti, su Sau. A completare la margherita offensiva, Farias e Joao Pedro, in leggero vantaggio su Giannetti. Ultimo quesito in regia, dove Tachtsidis deve fronteggiare il ritorno di Barella.

Le mezzali sono Dessena e Padoin, mentre B.Alves guida, come di consueto, la linea a quattro di difesa. Pisacane e Capuano sono i laterali, Ceppitelli il secondo centrale. Due squalificati, Colombo e Isla.

La probabile formazione - Storari; Pisacane, Ceppitelli, B.Alves, Capuano; Dessena, Tachtsidis, Padoin; J.Pedro, Farias, Borriello

Foto: Cagliari/Profilo Twitter

Sassuolo

Più difficile la situazione per Di Francesco. Out Gazzola, Missiroli, Berardi, Letschert, Duncan, Politano, Cannavaro, Biondini e Magnanelli. Si riparte dal 4-3-3, con Defrel ultimo terminale. Ricci e Ragusa si muovono sull'esterno, ali d'attacco con compiti di copertura. Sensi dirige le operazioni a centrocampo, Pellegrini e Mazzitelli ai lati del giovane talento neroverde.

A protezione di Consigli, Acerbi ed Antei, con Peluso e Lirola a presidiare la corsia.

La probabile formazione - Consigli; Lirola, Antei, Acerbi, Peluso; Sensi, Mazzitelli, Pellegrini; Ragusa, Defrel, Ricci

Le parole della vigilia

Rastelli "La partita con il Sassuolo è importante e delicata. Il ritiro? È stato utile, ci serviva guardarci negli occhi per capire come mai alterniamo belle a brutte prestazioni. Quei giorni ci sono serviti per preparare al meglio la sfida di domani".

La conferenza completa

Di Francesco "Il Cagliari ha subito molti gol ma è molto pericoloso davanti e in casa ha fatto la maggior parte dei punti che ha. Non voglio giocatori che affrontano le partite con leggerezza, magari i nostri obiettivi sono cambiati rispetto ad inizio stagione, ma questo non deve cambiare la nostra mentalità".

La conferenza completa