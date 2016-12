Serie A: si accende il mercato del Cagliari

Sau e Borriello esultano | it.eurosport.com

Il Cagliari è alla ricerca di un portiere. Data la carta d''identità non più verde di Marco Storari, nel contempo poco felice dell'esclusione contro il Sassuolo, i sardi hanno cominciato a sondare il terreno, cercando di assicurarsi le prestazioni di un estremo difensore talentuoso e, perché no, di prospettiva. Su tutti i nomi, il più suggestivo è sicuramente quello di Salvatore Sirigu, in forza al Siviglia che se ne è assicurato le prestazioni in prestito. L'ex Palermo, che dopo l'arrivo di Trapp al Paris Saint-Germain non è riuscito a riconfermarsi, potrebbe essere il profilo giusto per il Cagliari, deciso a blindare la propria porta puntando a rafforzare la rosa nel suo complessivo.

Data la quasi impossibilità della situazione, ingaggio troppo alto e difficoltà a trattare con i parigini, l'altro nome molto ben accetto dalle parti della Sardegna è quello di Leandro Chichizola. uno dei migliori portieri della Lega B da almeno tre anni. Attualmente titolare fisso dello Spezia, il ventiseenne argentino sembra finalmente pronto per il definitivo salto di categoria ed il suo ingaggio potrebbe rivelarsi davvero positivo, per il Cagliari, un'operazione di fatto poco costosa e che porterebbe alla corte di Rastelli un giocatore dal sicuro talento.

In ottica cessione, presto partente potrebbe essere Gianni Munari, che nelle sue apparizioni in serie A non ha affatto convinto. Per lui sembrerebbe viva la pista Parma, che riabbraccerebbe l'esperto centrocampista dopo la sua prima esperienza nell'anno 2013. Tornerà molto probabilmente alla base, invece, Marko Pajac, che non riesce a mettersi in luce a Benevento. Avendo disputato gare stagionali sia con gli Stregoni che con i sardi, il giocatore non potrà essere dirottato altrove e molto probabilmente dovrà attendere l'estate per cercare la continuità di gioco.