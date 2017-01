Diego Farias in gran spolvero, è pronto a prendere per mano il Cagliari

Un tris per presentarsi in bello stile alla "Scala del calcio". Protagonista assoluto ieri pomeriggio a Cabras, Farias è apparso in forma più che smagliante nell'amichevole disputata e vinta 5-0 dal Cagliari contro i dilettanti del Guspini-Terralba, allenati da una vecchia conoscenza sarda, l'ex mediano Sebastiano Pinna. Diego Farias ha fugato ogni dubbio sul suo stato di forma e soprattutto sulla candidatura ad una maglia da titolare nel prossimo impegno ufficiale, che vedrà la squadra impegnata in trasferta, al "Meazza" in casa del Milan del tecnico Vincenzo Montella. L'attaccante, in gran spolvero, non si è fatto pregare ed ha realizzato tre delle cinque reti totali con cui il Cagliari si è sbarazzato della flebile resistenza degli sparting partner chiamati a partecipare al pomeriggio di lavoro dei rossoblù.

Buone notizie per Massimo Rastelli, che, dopo la pausa per le festività natalizie, ha ritrovato un gruppo voglioso, combattivo, capeggiato da Farias intenzionato a proseguire il suo momento magico culminato con la doppietta inflitta al Sassuolo, risultando decisivo nella vittoria in rimonta (4-3) sugli emiliani neroverdi allenati dal tecnico Eusebio Di Francesco. Il 26enne brasiliano è pronto a riprendere per mano il Cagliari, dopo un inizio di stagione costellato da mille difficoltà. Un pò come accaduto lo scorso anno, quando, a suon di gol e prestazioni eccelse, ha guidato la squadra nella cavalcata poi culminata con la promozione in Serie A. Risultò il miglior marcatore dei suoi con 14 gol all'attivo.

Diego Farias può essere "favorito" dai problemi fisici che stanno attanagliando Marco Borriello. L'ex centravanti di Roma ed Atalanta è a serio rischio per la trasferta di Milano, avendo saltato gli ultimi allenamenti ed anche l'amichevole disputata ieri contro il Guspini-Terralba. L'ora X è scoccata, Farias è pronto al decollo, non solitario, bensì di squadra. Decollo possibile a suon di gol, marchio di fabbrica del talento di Sorocaba.