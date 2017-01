Cagliari, Rastelli amaro nel post Milan: "Meritavamo di più"

Massimo Rastelli (sardiniapost.it)

Massimo Rastelli, allenatore del Cagliari, si è detto deluso dal risultato dei suoi nella sfida odierna contro il Milan durante la conferenza stampa post partita.

Interrogato inizialmente sul risultato finale e sull'andamento della gara, il tecnico ha parlato così: "C'è sempre rammarico quando si perde in questo modo. Eravamo riusciti a contenere il Milan, ripartendo sempre nella maniera giusta. Dispiace, però mi aspettavo questo tipo di partita perché contro le grandi non siamo mai stati in partita più di 20 minuti invece oggi abbiamo dimostrato di restare in gara per tutto il match. Se usciva il pareggio nessuno si poteva scandalizzare". Qualche parola poi sull'arbitro, in particolare sulle tante proteste arrivate nel finale da parte sua: "Mi sono arrabbiato per il fallo su Isla, l'hanno placcato, e sulla stessa azione il Milan è passato in vantaggio. A due minuti dalla fine fa arrabbiare". Rastelli spiega poi il modulo utilizzato oggi e parla anche dell'inizio di partita dei suoi: "Alternavamo il 4-3-3 al 4-5-1, proprio perché il Milan gioca bene sulle fasce, ed era l'unico modo per arginare le qualità di questa squadra. Li abbiamo contenuti abbastanza. Nei primi 15 minuti siamo stati un po' timidi, come se la squadra avesse timore, poi ci siamo sciolti. Tanto che abbiamo avuto una grande occasione con Barella, poi respinta da Donnarumma".

Altre parole sul match, e, infine, un bilancio al termine del girone d'andata: "I ragazzi hanno fatto tutto ciò che abbiamo preparato in settimana. Il Milan gioca bene, non potevamo fare di più, abbiamo concesso il giusto. Un punto l'avremmo meritato. Il girone d'andata si è chiuso in modo positivo, non dimentichiamo che siamo una neopromossa. Le sconfitte sono state pesanti e questo ha condizionato il giudizio generale. Vorrei porre l'accento sui 23 punti, le sette vittorie, i 28 gol fatti, prendiamo le cose positive del Cagliari. Siamo soddisfatti e vogliamo fare un girone di ritorno in linea con quello d'andata". Bilancio positivo alla fine del girone d'andata per il Cagliari di Rastelli che sarà ora impegnato domenica alle 12.30 contro il Genoa, allo Stadio Sant'Elia.