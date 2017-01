Serie A: il Cagliari vuole El Kaddouri, trattative avviate con il Napoli

Esultanza del Cagliari | Source: 3djuegos.com

Si delinea il calciomercato del Cagliari, deciso a rinforzare la rosa per assicurarsi prima del tempo la salvezza, primario obiettivo dei sardi. Il primo nome sulla lista del DS Capozzucca è Omar El Kaddouri, talentuosissimo trequartista ai margini del progetto Napoli. Il marocchino classe '90, impegnato in Coppa d'Africa con il suo Marocco, sarebbe perfetto per il 4-3-1-2 di Rastelli, modulo in cui è proprio il trequartista ad essere fulcro del gioco. Le claudicanti condizioni di Joao Pedro, inoltre, spingerebbero il Cagliari a fare uno sforzo per il giocatore, prospetto ancora giovane e voglioso di mettersi finalmente in mostra.

Nell'operazione, il Napoli vorrebbe inserire Alessio Cragno, portiere attualmente in evidenza con il Benevento, squadra rivelazione dell'attuale stagione di Serie B. I partenopei infatti, vista la carta di identità non più verde di Reina e la poca sicurezza degli altri interpreti, vorrebbe assicurarsi un prospetto giovane e già tecnicamente forte, continuando con la vincente politica di scommettere su atleti dal sicuro futuro. Nella zona centrale del campo, summit sardo per Bisoli, centrocampista in forza al Brescia recentemente molto in evidenza con le Rondinelle. Figlio del più noto Bisoli, prima giocatore e poi allenatore dei sardi, il ragazzo raggiungerebbe il Cagliari in estate, completando con il Brescia il processo di maturazione.

Tra tante voci di mercato, il Cagliari deve risolvere anche alcune grane "interne", su tutte l'infortunio di Melchiorri, che terrà l'attaccante lontano dal rettangolo di gioco fino a fine stagione. Infortunatosi al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il giovane atleta dovrà restare fermo per almeno cinque-sei mesi, assenza che costringerà Rastelli a fare a meno di un giocatore spesso decisivo. Ancora non sono previsti movimenti di mercato, anche se non sono completamente da escludere eventuali trattative per colmare il vuoto lasciato dall'ex Pescara.