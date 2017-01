Cagliari, ecco Gabriel: "Mi sento già a casa". Si ferma Padoin

Gabriel, presentato oggi alla stampa (cagliaricalcio.com)

"Tutti coloro con i quali ho parlato mi hanno consigliato la Sardegna. Ho accettato con entusiasmo". Così, Gabriel Vasconcelos Ferreira, si è voluto presentare alla stampa e ai tifosi del Cagliari, nel pomeriggio odierno, comunicando anche la scelta del numero 28. Giocatore umile e voglioso di dare una mano alla squadra, nuovo acquisto rossoblù ha ricevuto una splendida accoglienza da parte dei nuovi compagni, come confermato da lui stesso: "Sono stati tutti molto gentili, non solo i miei connazionali: con loro e anche con Bruno Alves c’è un’affinità linguistica, con gli altri portieri l’affinità è di ruolo, dunque sono quelli con cui ho parlato di più sino a questo momento. I primi allenamenti con Rafael e Roberto Colombo sono stati ottimi: ci incoraggiamo e aiutiamo l’un l’altro”.

"Cagliari, un posto magico" aveva affermato nella giornata di ieri, frase confermata anche oggi, seguita da un'analisi sulla sua nuova squadra, vista dal vivo domenica scorsa quando i rossoneri si sono imposti per 1 a 0: "La mia impressione è stata più che positiva. Avevo sentito parlare di una squadra che subiva troppo, ma in fin dei conti il Milan non ha creato moltissimo. Ho ammirato un Cagliari compatto, deciso a fare risultato e punito solo da un episodio sfortunato a tre minuti dalla fine. Poi i numeri dicono che bisogna lavorare per prendere meno gol: dobbiamo parlare, capirci e migliorare tutti insieme”.

Arrivano infine le considerazioni sul suo passato a Napoli, con Sarri in panchina e sul lunch-match di domenica contro il Genoa al Sant'Elia: "Ho avuto la fortuna di lavorare con un allenatore come Sarri e un collega come Reina: una bella opportunità che mi è servita per crescere. Il Genoa è una squadra tosta, che gioca un calcio intenso. Ci stiamo preparando bene, abbiamo tanta voglia di sfruttare l’impegno casalingo per migliorare la striscia positiva al Sant’Elia”.

Si ferma Padoin - Seduta mattutina del giovedì per i giocatori del Cagliari, come riportato dal sito ufficiale: "I rossoblu sono tornati in campo per una nuova seduta di allenamento in preparazione al lunch match di domenica contro il Genoa al Sant'Elia. Dopo il riscaldamento tecnico, la squadra ha svolto giochi di posizione per concludere la sessione di lavoro con una partita finale. Non ha preso parte all'allenamento Simone Padoin per un fastidio muscolare. Sulle condizioni del centrocampista rossoblù seguiranno aggiornamenti."

Domani mattina è prevista una nuova seduta di allenamento, nella quale verranno analizzate le condizioni dell'ex centrocampista della Juve, il quale rischia di saltare il match di domenica.

Mercato - Dopo l'arrivo di Gabriel, non si fermano Giulini e Capozucca, i quali continuano a valutare diverse soluzioni per la difesa e per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di oggi, il Cagliari ha fatto diversi passi avanti per il giovane terzino sinistro dell'Inter Senna Miangue, classe 1997, destinato ad arrivare in Sardegna con la formula del prestito. Nella difficile ipotesi di un fallimento di questa trattativa, è vivo il nome di Gaetano Letizia, del Carpi. Non solo loro però, perché Capozucca starebbe anche prenotando il colpo per la stagione 2017-2018. La società sarda avrebbe infatti formulato un'offerta per Dimitri Bisoli al Brescia, si parla di 1,5 milioni di euro più bonus. Proprio su quest'ultimi, le due società starebbero limando i dettagli.