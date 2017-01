Cagliari, lesione per Padoin. Melchiorri: "Ricomincio nuovamente da capo"

Simone Padoin (cagliaricalcio.com)

Il Cagliari di Massimo Rastelli ha affrontato stamattina delle condizioni atmosferiche quasi proibitive ma è comunque sceso in campo per preparare la partita di domenica contro il Genoa, al Sant'Elia. La seduta è stata disturbata da un'abbondante pioggia e un forte vento che ha sferzato inclemente sui campi del Centro Sportivo. Nonostante il cattivo tempo, è stata una sessione intensa, iniziata col riscaldamento tecnico per proseguire poi con un lavoro tattico concentrato sulla fase offensiva e quella difensiva. Per concludere, i rossoblù si sono esercitati con una serie di tiri in porta.

Nella giornata di domani è prevista la rifinitura, e al termine di essa vi sarà la consueta conferenza stampa per Massimo Rastelli e nell'occasione verrà presentato il nuovo vice-allenatore dei rossoblu, Nicola Legrottaglie.

Padoin - C'era preoccupazione ieri pomeriggio a Cagliari, al termine della seduta del giovedì, a causa dell'infortunio occorso a Simone Padoin durante l'allenamento. Brutte notizie per Rastelli anche nella giornata di oggi, quando è arrivato il responso dei medici: lesione distrattiva al bicipite femorale della gamba destra. Le condizioni del giocatore verranno monitorate dallo staff medico del Club, tempi di recupero da valutare nei prossimi giorni, sicura la sua assenza domenica, contro il Genoa.

Munari, Parma rimandato - L'infortunio occorso a Padoin è una notizia negativa per il Cagliari ma non solo, anche per il Parma e per Gianni Munari. La sua avventura al Cagliari è chiaramente ai titoli di coda, il centrocampista, classe ’83, ripartirà dal Parma, dove ha già giocato in passato, e dalla Lega Pro. L’agente del giocatore, Giampiero Pocetta, nel pomeriggio di ieri si trovava infatti a Collecchio per limare i dettagli della trattativa con la dirigenza gialloblù: due anni e mezzo di contratto con ingaggio ridotto, ma solamente lunedì Munari sarà a Parma per porre la propria firma sul contratto con la società ducale perché il Cagliari, complice appunto l'infortunio di Padoin, lo vuole a disposizione per la partita di domenica contro il Genoa. La seconda avventura di Gianni Munari al Parma inizierà lunedì, ma prima, Rastelli ha bisogno di lui.

Melchiorri - Federico Melchiorri è intervenuto alla trasmissione di Radiolina “Il Cagliari in diretta”, dando finalmente sue notizie dopo un periodo di silenzio in seguito al nuovo tremendo infortunio occorso contro l'Empoli: "Speravo che fosse soltanto una piccola lesione del menisco e cavarmela con due tre settimane di stop; invece purtroppo al risveglio dall’anestesia ho saputo della rottura del crociato. Pazienza: bisogna stringere i denti e ricominciare. L’incidente è capitato dopo nemmeno un quarto d’ora in uno scontro fortuito con Saponara. E’ successo così e non ci si può fermare: i tempi di recupero sono fissati in cinque-sei mesi, ma non ha senso forzare. Meglio andare per gradi per tornare l’anno prossimo”. Anche qualche parola per i tifosi, vera arma in più per qualsiasi giocatore in una situazione del genere: "Mi sono stati ancora una volta vicini, incoraggiandomi e trasmettendomi la loro forza. Per me è un supporto molto importante, li ringrazio di cuore".