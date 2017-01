Cagliari, Rastelli: "Genoa squadra tosta, ma all'andata siamo stati sfortunati"

Massimo Rastelli (Toronews.net)

"Ringrazio pubblicamente la società che mi ha accontentato nella scelta di un vice che ci aiuterà nella seconda parte del campionato e chi meglio di Nicola puo' aiutarci?". Con queste parole, Massimo Rastelli ha voluto presentare Nicola Legrottaglie, suo nuovo vice allenatore, nella conferenza stampa avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi al centro di Asseminello. Queste le parole del neo acquisto dello staff rossoblu: "Sono onorato di far parte del Cagliari e farò il massimo per sostenere mister Rastelli. Ho visto un ottimo lavoro da parte sua, nonostante i tanti goal subiti. C'è da migliorare, certo, ma con il lavoro e l'impegno. Porto la mia esperienza maturata in grandi ambienti come Milan, Juventus ed il grande Chievo di Del Neri. " Prosegue poi Rastelli, prima di passare alle domande dei giornalisti: "Ci siamo conosciuti in campo e sempre rispettati. Quando ho avuto l'opportunità di pensare a lui non ho esitato. Ammiro la sua professionalità. Opererà in base alle mie direttive."

I primi quesiti sono inevitabilmente sulla sfida di domani, la memoria di tutti va inevitabilmente alla batosta presa dai sardi a Marassi, nel giorno dell'esordio in A per l'attuale tecnico rossoblu: "All'andata siamo stati veramente sfortunati. Dal possibile 0-2 siamo passati al 3-1 nel giro di niente. Il Genoa ha grande fisicità, corsa. Va affrontato in un certo modo, giocano molto in ampiezza ed attaccano con tanti elementi". Con l'arrivo di Gabriel, e soprattutto vista l'assenza di Bruno Alves, squalificato dopo l'espulsione rimediata a San Siro, sorgono alcuni interrogativi riguardo alla formazione titolare di domani: "Il gruppo è pronto a ripartire. In base all'avversario potrei utilizzare lo stesso modulo di Milano. Giocherà Rafael come riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto. Assenza di Bruno Alves pesante, ho 2 opzioni che ho più volte provato in settimana".

Per concludere, Rastelli commenta la chiusura della curva e rassicura i tifosi riguardo la situazione di Borriello, il quale ha regolarmente recuperato dalla brutta botta alla caviglia: "Dispiaciuto per la curva vuota. Chi può venire allo stadio faccia di tutto per sostenerci. Abbiamo bisogno di voi. Borriello è pienamente recuperato e si giocherà grandi chance di giocare".

Questi i convocati da Massimo Rastelli per la sfida di domani, in programma alle ore 12.30 allo stadio Sant'Elia.

Portieri: Colombo, Gabriel e Rafael

Difensori: Bittante, Capuano, Ceppitelli, Isla, Murru, Pisacane, Salamon

Centrocampisti: Barella, Dessena, Di Gennaro, Joao Pedro, Munari, Tachtsidis

Attaccanti: Borriello, Farias, Giannetti, Sau