Serie A: Miangue si presenta al Cagliari

Miangue con la maglia dell'Inter | Source: www.fcinter1908.it

Senna Miangue è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Il terzino belga, di proprietà dell'Inter, ha scelto la maglia numero 12 e sarà già da domani disponibile e pronto a seguire i dettami tattici di Massimo Rastelli. Mancino naturale, il classe '97 potrà così confermare quanto di buono mostrato nelle sue apparizioni con la prima squadra, esplodendo definitivamente ed aumentando il proprio valore.

Parlando per la prima volta da rossoblu, Miangue non ha nascosto l'entusiasmo per la nuova avventura: "Sono davvero orgoglioso di essere qui, darò tutto per questa maglia", ha scritto sul suo profilo Twitter. Un ottimo colpo, per il Cagliari, che si assicura così le prestazioni di un atleta voglioso di mettersi in mostra. L'Inter, comunque, seguirà attentamente il ragazzo, che potrebbe diventare uno dei pilastri del club.