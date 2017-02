Rastelli: "Orgoglioso dei miei ragazzi. Siamo stati all'altezza"

Massimo Rastelli (Radiogol24.it)

E' un Massimo Rastelli rammaricato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Cagliari-Juventus, partita finita 2 a 0 per gli ospiti a causa della doppietta di Gonzalo Higuain. Una buona prova quella dei sardi, sfortunati anche per alcuni episodi arbitrali discutibili e sempre all'altezza della partita fino all'espulsione di Barella.

"Abbiamo gestito bene la partita, ci siamo anche resi più pericolosi della Juventus per parte del primo tempo. Peccato per la distrazione fatta sul primo gol di Higuain. Abbiamo poi cercato di riaprire la partita, ma Buffon ha salvato alla grande su Pisacane e ribaltare il risultato in 10 contro la Juve non è facile". Questa l'analisi del tecnico campano, che parla poi della leggenda del popolo rossoblù, Gigi Riva, premiato nel prepartita dal presidente Giulini: "Riva ci ha esaltato, ci ha dato una carica in più, i ragazzi sono stati eccezionali".

Rastelli viene poi interrogato riguardo il rigore negato ai rossoblù nei primi minuti di gara, per la spinta di Alex Sandro ai danni di Dessena: "Le immagini sono chiare ed evidenti, ma non voglio attaccarmi ai singoli episodi. Abbiamo trovato compattezza, sono orgoglioso dei ragazzi e siamo ottimisti per il futuro. Campionato finito? No, abbiamo ancora tanti punti a disposizione e vogliamo comunque continuare a migliorarci. Obiettivo raggiungere al più presto la salvezza per poi dare il massimo in ogni gara". Sul primo gol: "Abbiamo interpretato in maniera perfetta la gara per 37 minuti, sul gol di Higuain ci siamo fatti sorprendere alle spalle, dovevamo coprire questo taglio che conoscevamo benissimo. Dopo che vai sotto contro la Juve diventa tutto più difficile, sono stati poi bravi a raddoppiare ma la prestazione è stata molto positiva anche per i tanti infortuni, non eravamo al top".

Infine, qualche parola riguardo possibili alternative nelle prossime gare: "Abbiamo ritrovato Ionita, Padoin è rientrato, domenica ne riaveremo altri, Ibarbo può darci una grande mano, può dare respiro a Borriello se li alternerò o potranno giocare insieme".

Parla anche il presidente, Tommaso Giulini: "Sono orgoglioso della squadra. Grande prima mezz'ora, se dovessimo continuare così potremo chiudere il campionato al decimo, massimo dodicesimo Posto. Ora ci aspettano due trasferte e voglio che si ripeta la stessa gara di oggi con grande personalità. Ci servono anche i punti fuori casa. Il secondo goal ci ha tagliato le gambe? Probabile, così come accaduto a Bergamo. Dobbiamo evitare di prendere goal nei primi minuti che possono pregiudicare l'intera gara". Un parere, infine, su Gigi Riva: "Lo ringrazio per essere venuto. Ha dato un'ulteriore carica ai ragazzi. Ripeto, sono orgoglioso di tutti loro".