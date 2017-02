Serie A: Rastelli pensa al Cagliari anti-Samp

Il Cagliari esulta dopo il successo contro il Sassuolo | Source: vavel.com

Mettersi alle spalle la prevedibile sconfitta contro la Juventus, cercando nel contempo di mettere in saccoccia altri punti vitali per la salvezza, dichiarato primo obiettivo stagionale. E' questo il pallino del Cagliari di Rastelli, che nella sua venticinquesima uscita stagionale dovrà avere la meglio contro la Sampdoria, spesso pungente al Marassi. I sardi, penultimi se si calcolano le sole sfide fuori casa, parte inevitabilmente sfavorita, ma nulla è certo prima del fischio d'inizio.

Secondo le ultime notizie giunte dal campo di allenamento del Cagliari, Rastelli ha tenuto i suoi sotto torchio, esercitando la squadra reparto per reparto e valutando la condizione degli acciaccati. Ancora in dubbio, proprio in merito, Diego Farias, che ha svolto un lavoro differenziato a causa del fastidio all'adduttore. Discorso analogo, poi, per Ceppitelli, alle prese con il solito problema al ginocchio. Confermato il modulo,il 4-3-1-2, maglia da titolare per Rafael, protetto dai centrali Ceppitelli e Bruno Alves.

Sulle fasce, Pisacane e Capuano, in dubbio a causa della buona condizione dei terzini Padoin e Murru. Nella zona mediana del campo, chiavi del centrocampo affidate a Tachtsidis, sostenuto ai lati dalle mezz'ali Isla e Dessena. Lanciato dal 1', ancora una volta, l'ex Milan Di Gennaro, pronto a servire il tandem offensivo composto da Borriello e Sau. Scalpita, però, Farias, pronto a dire la sua ma comunque ancora costretto ai box a causa dei fastidi sopra citati.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Bruno Alves, Ceppitelli, Capuano; Dessena, Tachtsidis, Isla, Di Gennaro; Borriello, Sau.