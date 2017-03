Cagliari, Capozucca: "Rastelli non si discute. Borriello merita la Nazionale"

Stefano Capozucca (foto: CagliariCalcio.com)

Autore di una grande sessione di mercato estiva, in grado di proiettare il Cagliari di Massimo Rastelli verso una stagione tranquilla, nonostante diversi passi falsi di troppo, Stefano Capuzucca, direttore sportivo del Cagliari, si presenta ai microfoni della trasmissione "Radio Blu", analizzando la situazione della sua squadra e commentando l'operato dell'attuale tecnico rossoblù.

"Rastelli è l'allenatore del Cagliari e lo sarà come minimo fino al termine della stagione" tuona immediatamente il fidato amico del presidente Giulini. "Non ci sono mai stati problemi con lui. Abbiamo avuto 4-5 imbarcate in stagione, che ovviamente non hanno fatto piacere a nessuno. I tifosi è normale che non siano stati contenti dopo certi risultati, ma Massimo Rastelli ha confermato quello che ci aspettavamo da lui. Abbiamo piena fiducia nel suo operato". Prosegue poi rispondendo alle domande relative agli aspetti negativi della stagione: "Stagione negativa? Non direi proprio. Forse è vero, le ultime tre squadre del campionato hanno agevolato il nostro percorso, ma il nostro obiettivo è sempre stato una salvezza tranquilla, ed è ciò che stiamo andando ad ottenere. 31 punti non sono pochi, mancano 11 partite e pensiamo anche di arrivare a quota 40".

Passa poi ad analizzare la partita di domenica, che vedrà i sardi impegnati all'Artemio Franchi, contro la Fiorentina: "La Fiorentina? E' una squadra di grande valore. Io, personalmente, la vedo come una squadra che avrebbe potuto arrivare in Europa. Vederla così indietro mi lascia un po' perplesso, è stata una stagione piena di alti e bassi". Prosegue sul rapporto con Corvino, legato al caso Mati Fernandez: "Corvino? C'è un grande rapporto di amicizia, abbiamo fatto ottimi scambi in passato. La vicenda Mati Fernandez è chiusa da un pezzo. La gara di domenica? I viola cercheranno di sfoderare una prestazione importante in casa, noi ci proveremo anche se sappiamo che non sarà facile al Franchi. Mi aspetto una reazione dopo la pesante sconfitta con l'Inter".

Infine, due parole riguardo la stagione di Marco Borriello, da sempre in grado di mettersi in luce quando sotto la guida dell'attuale direttore sportivo rossoblù: "Borriello sta attraversando un gran momento di forma, meriterebbe la Nazionale. Il suo futuro è a Cagliari".