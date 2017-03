Cagliari, Rastelli in conferenza stampa: "Ripartiamo subito contro la Fiorentina"

Massimo Rastelli (foto: Toronews)

Un Massimo Rastelli fiducioso, quello intervenuto oggi nella consueta conferenza stampa al centro sportivo di Assemini, dopo l'ultima seduta prima della partita di domani, quando il Cagliari sarà impegnato al Franchi di Firenze, contro la Fiorentina. All'andata i Viola si imposero al Sant'Elia con un sonoro 5 a 3.

Rastelli, inizia la conferenza stampa facendo la conta degli indisponibili. Ancora una volta in panchina lo sfortunato Diego Farias che non ha recuperato i problemi della settimana scorsa: "Abbiamo perso Deiola per un affaticamento muscolare, recuperiamo Faragò. A parte Ceppitelli e Farias, oltre ovviamente a Melchiorri, gli altri ci sono: i convocati sono 22, con quattro portieri”. Proprio i portieri, dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter, sono diventati argomento di grandi discussione in casa Cagliari. Gabriel non sembra infatti garantire le prestazioni necessarie per essere titolare: "Giocherà Rafael. Gabriel sa di aver disputato domenica scorsa una partita non all’ altezza delle aspettative, quindi è giusto dargli un turno di riposo per ricaricarsi. Sono certo che in seguito potrà dimostrare il suo valore”. Il tecnico campano passa poi ad analizzare la cessione di Ibarbo, passato in Giappone, spiegando i motivi della scelta fatta: "Alleno quelli che ho. Il ragazzo aveva espresso il desiderio di giocare, cosa che io, anche in considerazione delle sue condizioni di forma ancora precarie, non potevo garantirgli”.

Gonzalo Rodriguez e Borriello nella gara d'andata, eurosport.com

E' poi il turno di una prima analisi della possibile partita di domani e dell'avversario, quella Fiorentina andata in difficoltà più volte nell'arco del campionato, ma assoluta dominatrice all'andata: "Contro la Fiorentina sarà una partita difficile: i viola sono una squadra talentuosa, la classifica non esprime tutto il valore di un organico pieno di qualità. Però noi dobbiamo rialzarsi di slancio. Contro l’Inter abbiamo giocato un ottimo primo tempo, andando al riposo con la convinzione di poterla raddrizzare. Il 3-1 ci ha tagliato le gambe, ma non può bastare un tempo per minare quanto di buono fatto negli ultimi due mesi. Dobbiamo essere pronti a soffrire e a superare i momenti difficili, consapevoli che affrontiamo una squadra abile a tenere il pallino del gioco".

Rastelli ci tiene poi a rispondere alle costanti voci riguardanti un certo appagamento all'interno della rosa rossoblù: "Sarebbe un pensiero offensivo nei confronti di professionisti. Non abbiamo ancora raggiunto niente, abbiamo motivazioni per dimostrare ogni giorno il nostro valore. Il calcio di oggi non perdona niente: dopo due mesi alla grande, sbagli 40’ e diventi subito un incapace. L'obiettivo è sempre quello di andare in campo per vincere". Infine, un pensiero al futuro: "Io mi vedo l’allenatore del Cagliari nello stadio nuovo. Mi piace l’ambiente, la città, la Società è straordinaria. Noi allenatori però non possiamo fare ragionamenti a lungo termini. Spetterà a me cercare di convincere la Società della bontà del mio lavoro”.

Questi i convocati di Rastelli per Fiorentina-Cagliari, partita di domani, che potrete seguire in live su Vavel Italia.

Portieri: Colombo, Crosta, Gabriel, Rafael

Difensori: Bruno Alves, Capuano, Isla, Miangue, Murru, Pisacane, Salamon

Centrocampisti: Barella, Dessena, Di Gennaro, Faragò, Ionita, Joao Pedro, Padoin, Tachtsidis

Attaccanti: Borriello, Farias, Sau