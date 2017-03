Cagliari - Lazio: Rastelli in cerca di rivincita, Inzaghi a caccia di punti

Cagliari-Lazio è la partita che andrà in scena oggi, domenica 19 marzo, allo Stadio Sant'Elia, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A TIM. Sfida di ritorno, dopo che all'andata i capitolini si imposero con un sonoro 4 a 1 fra le mura amiche.

Campionati molto diversi quelli delle due compagini. I sardi occupano la tredicesima posizione in classifica, a 31 punti, e arrivano da una prima metà abbondante di stagione caratterizzata sì da grandi prestazioni ma anche da clamorose imbarcate, come ad esempio proprio quella contro la Lazio all'Olimpico. Cagliari reduce però dalla bruciante sconfitta di Firenze, arrivata in maniera rocambolesca nei minuti di recupero.

La squadra di Inzaghi, invece, è al momento quarta in classifica ed insegue una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League. Dovrà inoltre sfruttare il mezzo passo falso dell'Inter, fermata sul 2 a 2 a Torino. Per i biancocelesti, la settimana scorsa è arrivata l'importante vittoria proprio sui granata, per 3 a 1 nello stadio di casa.

Le probabili formazioni

Gli uomini di Rastelli non vincono dal match con il Crotone dello scorso 26 febbraio, ma non sarà facile tornare a fare punti proprio oggi. Tante assenze importanti, come quelle di Nicolò Barella e Marco Borriello, fermati da problemi fisici. Chance da titolare quindi per Marco Sau, alla ricerca del gol perduto. Sulla trequarti invece, dovrebbe partire quasi sicuramente titolare Joao Pedro, nonostante le ultime due prestazioni deludenti, mentre alle sue spalle agiranno molto probabilmente Ionita, Dessena, Tachtsidis e Padoin. In difesa confermato Pisacane al centro, al fianco di Bruno Alves, sulle corsie laterali spazio invece per Isla e Murru. Fra i pali dovrebbe giocare Rafael.

La Lazio ha bisogno di punti per continuare a sognare un posto in Champions, ma anche per guardarsi dalle rimonte di Atalanta, Inter e Milan. Inzaghi dovrebbe quindi confermare buona parte della squadra che ha battuto il Torino lunedì scorso, con Strakosha preferito all'ex Marchetti, e linea difensiva composta, da destra verso sinistra, da Basta, De Vrij, Hoedt e Radu. Centrocampo a tre con Parolo e Lulic ai lati di Lucas Biglia. Davanti, tridente veloce con Felipe Anderson e Keita Balde a supporto di Ciro Immobile, alla ricerca del 18° gol stagionale, contro la seconda peggior difesa della Serie A.

Cagliari

Lazio