Cagliari, infortuni per Dessena e Barella: il comunicato sulle loro condizioni

Daniele Dessena, gazzetta.it

Il Cagliari di Rastelli non ha problemi di classifica e naviga tranquillo verso una salvezza tranquilla e in tasca da diverso tempo. La sfortuna però, a livello di infortuni, non sembra voler abbandonare i sardi. Dopo i lunghi stop di giocatori come Joao Pedro degli scorsi mesi, ecco che fra sabato e la gara contro la Lazio hanno dovuto alzare bandiera bianca sia Dessena sia Barella.

Due giocatori su cui Rastelli ha mostrato di puntare in questa stagione. Il primo da tanti anni a Cagliari e con alle spalle una serie impressionante di stop. Il secondo reduce dalla stagione in B al Como in prestito e ora prospetto giovane e italiano fra i più interessanti del nostro campionato. Problemi muscolari per entrambi su cui il Cagliari ha fatto luce con un comunicato ufficiale: "Il capitano Daniele Dessena, uscito all’8’ del primo tempo della gara Cagliari-Lazio per un problema muscolare alla coscia destra, si è sottoposto questa mattina presso l’ospedale Marino di Cagliari ad esami strumentali volti ad accertare l’entità dell’infortunio. Gli accertamenti hanno rivelato una disgiunzione miotendinea del bicipite femorale. Sono in programma nuovi esami medici, tempi di recupero da valutare.

Anche Nicolò Barella ha effettuato in mattinata degli accertamenti. Il calciatore aveva riportato un trauma distorsivo del comparto mediale del ginocchio destro durante la rifinitura di sabato pomeriggio. I primi esami svolti oggi all’ospedale Marino hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale e verranno ripetuti nei prossimi giorni. La prognosi iniziale è di circa 4 settimane in attesa di ulteriori controlli". Il problema più grave, ancora una volta, sembra essere quello di Dessena, mentre per Barella c'è qualche possibilità di rivederlo in campo prima della fine del campionato. Rastelli ha la pausa a disposizione per studiare le soluzione alternative per il suo centrocampo.