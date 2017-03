Il Cagliari guarda alla Nord Corea: dopo Han Song, occhi su Yong Gwan Pak

Source photo: www.isola24sport.it

Il Cagliari pensa al futuro e guarda all'Oriente. Dopo il tesseramento del giovanissimo nordcoreano Han Kwang Song, promettente attaccante già in evidenza con la propria nazionale Under 17, la società rossoblu ha messo gli occhi su un connazionale dell'attaccante, il classe '98 Yong Gwan Pak, regista o esterno d'attacco prelevato dall’Fc Chobyong. Molto duttile tatticamente, 1.73 di fisico, il nordcoreano sta già impressionando gli addetti ai lavori e, con buone possibilità, potrebbe vestire la maglia del Cagliari già nella sfida di domani contro il Sorso, importante match che permetterà a Rastelli di analizzare più da vicino i due giovani gioiellini.

Particolarmente in evidenza con la casacca rossa della propria nazione, sia Song che Pak rappresentano dunque il futuro della Nord Corea e, in caso di esiti positivi di questi esami, del Cagliari, deciso a consolidare la permanenza in A anche grazie ad un'attenta politica giovanile, arma in più per quei club che non possono rivaleggiare, sul mercato, con le big. Se Rastelli dovesse convincersi, infine, Yong potrebbe fin da subito allenarsi con giocatori esperti del nostro campionato, attendendo magari prossime destinazioni pensate apposta per valorizzarne il talento.