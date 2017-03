Cagliari, 9-1 in amichevole. Rastelli: "Mi piacerebbe allenare nel nuovo stadio"

Cagliari, pioggia di gol in amichevole

Il Cagliari di Massimo Rastelli è sceso oggi in campo per un test amichevole di fronte a un buon pubblico allo stadio “La Piramide” di Sorso. Vittoria netta per i rossoblù, la squadra di Rastelli si è infatti imposta per 9 a 1 sui padroni di casa.

Viste le tante assenze, fra giocatori partiti per impegni con le rispettive nazionali (Bruno Alves, Isla, Ionita, Miangue, Murru, Tachtsidis) e ragazzi infortunati (Barella, Dessena, Melchiorri, Barella, Capuano, Ceppitelli e Deiola) o comunque alle prese con fastidi fisici, Rastelli ha schierato una formazione rimaneggiata, testando nuove soluzioni e ricorrendo anche all'utilizzo di alcuni elementi della Primavera, reduci dalla Viareggio Cup.

La gara si sblocca già al 2', con il gol del vantaggio firmato da Sau, su assist di Farias, ma arriva presto, al 9', il pareggio del Sorso, con la punizione di Pulina. Da qui in avanti è un monologo rossoblù, al 27' Sau restituisce il favore a Farias, che va a segno. Dieci minuti più tardi, c’è poi il 3-1: ancora Sau in gol. Al 39’, è il turno, per la seconda volta, di Farias, che sigla il poker con un bel destro all’incrocio dei pali.

Nella ripresa, al 7’ e all’8’, Padoin e Sau ( che firma così la sua tripletta), portano il Cagliari sul 6-1. Al 11’, c’è gloria anche per Faragò, che segna il settimo centro. Insaziabile, al 19’, Sau realizza l’8-1. L'ultimo gol, su rigore, lo mette a segno Salamon. C’è spazio per le varie sostituzioni effettuate da Rastelli, che dà un’opportunità anche ai giocatori aggregati in prima squadra.

Questa la formazione schierata dal tecnico campano:

Gabriel (Rafael) (Crosta); Taccori (Deiola), Salamon, Oliveira (Pitzalis), Cadili (Volteggi); Di Gennaro (Biancu), Faragò (Arras), Padoin (Han); Joao Pedro (Pennington); Farias, Sau (Camba)

Le parole del mister

Intervistato a Sky Sport, Massimo Rastelli, nel post partita dell'amichevole vinta facilmente dai suoi, ha toccato diversi aspetti, primo fra tutti un bilancio su questa stagione fino ad oggi: "Impatto non facile con la Serie A, è una categoria molto diversa dalla cadetta ma il bilancio è positivo e cercheremo di migliorare ancora". Un pensiero poi al nuovo stadio, e di conseguenza al proprio futuro: "Il nuovo stadio? Noi allenatori dobbiamo vivere alla giornata, ma ho la fortuna di lavorare in una società seria, con una progettualità. C'è questa idea, mi piacerebbe allenare nel nuovo stadio". Qualche parola anche al prossimo collega avversario, Diego Lopez: " E' un tecnico legato al Cagliari, domenica saremo rivali e cercheremo di portare a casa un risultato positivo".

Infine, due questioni molto discusse in questi giorni, ovvero le condizioni di Marco Borriello, e le potenzialità di Han: "Per quanto riguarda Marco sta trovando una seconda giovinezza, ha fatto una stagione straordinaria per rendimento e gol segnati. Qualche acciacco fisico lo ha condizionato ma è pronto per il rush finale. Han è un giocatore con grandi doti, ma bisogna vederlo misurarsi con giocatori di Serie A”.