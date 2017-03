Cagliari, salta l'incontro Giulini-prefettura, www.sportcafe24.com

Fine settimana parecchio movimentato a Cagliari. Prima dell’amichevole che i rossoblu hanno disputato a Sorso contro la rappresentativa locale – vinta dagli uomini di Rastelli per 9-1 – si sono verificati degli scontri tra gruppi di ultras cagliaritani e tifosi della Torres nel centro di Sassari.

Alcuni video sul web mostrano le scene di una vera e propria guerriglia urbana, durata per oltre un’ora dove dei teppisti hanno scatenato l’inferno incappucciati, armati di spranghe, bastoni e bombe carta; la polizia ha faticosamente represso gli scontri con cariche e lacrimogeni, fino a disperdere la folla e riportare la tranquillità in città. Il bilancio è di 3 feriti e l’apertura di un’inchiesta, con 66 persone identificate in modo da verificare le responsabilità e prendere provvedimenti.

Al termine dell’amichevole è intervenuto il presidente del Cagliari Giulini per cercare di contenere le conseguenze con dichiarazioni distensive: “Ciò che è accaduto è assolutamente estraneo al Cagliari e al calcio. Questo pomeriggio a Sorso è stato un buon test per la squadra e credo che durante le soste del campionato sia doveroso andare a fare visita ai paesi dove ci sono tanti tifosi rossoblu. Aldilà di tutto noi torneremo nel nord Sardegna”.

Lo stesso Giulini era stato convocato dalla prefettura di Cagliari, ma l’incontro è saltato, come conferma il prefetto Giuliana Perrotta: “L'incontro con la società è stato aggiornato, nel frattempo abbiamo valutato tutta la problematica legata alla gestione delle varie tifoserie e concordato le azioni da mettere in campo per evitare episodi simili a quelli accaduti sabato”. Come primo effetto di questa situazione è stato emanato il divieto di trasferta per i tifosi del Cagliari già dalla prossima partita, a Palermo, al rientro dalla sosta.

Tutto ciò ha distolto l’attenzione dal campo: prima dell’amichevole, sono stati premiati lo stesso presidente Giulini, l’ex difensore Valeri e l’ex attaccante Langella; in grande evidenza Marco Sau, autore di un poker, già carico in vista del match del Renzo Barbera. È fissata per domani alle 15.30 la ripresa degli allenamenti, dopo due giorni di riposo, ad Asseminello.