Cagliari, si torna a lavorare in vista del Torino

Dopo la bella e convincente vittoria di rimonta contro il Palermo, arrivata dopo essere andati sotto a causa del gol di Gonzalez ma ripresa grazie alla doppietta di un ritrovato Ionita e al gol di Borriello, il Cagliari di Massimo Rastelli torna a lavorare sul campo, dopo aver riposato nella giornata di lunedì.

La squadra si è ritrovata oggi pomeriggio, come di consueto, al centro sportivo di Asseminello. Morale alle stelle per i rossoblu, dopo la bella vittoria di Palermo, ma concentrazione massima sul prossimo impegno di campionato, domenica al Sant’Elia contro il Torino. Sarà un’occasione speciale: i rossoblu scenderanno infatti in campo con la maglia celebrativa dello scudetto 1970. All'andata la partita fu un completo disastro per i sardi, che vennero affondati per 5 a 1 nel capoluogo piemontese dagli uomini di Mihajlovic.

La seduta odierna è iniziata con un attento lavoro in palestra. La squadra si è quindi trasferita sul manto erboso del campo 1, dove ha svolto in ordine lavoro metabolico, esercitazioni sul possesso palla e classica partitella finale. Ancora un giorno di lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli e Diego Farias, ormai in vista di un prossimo, attesissimo, rientro in gruppo. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.

Ritiro estivo, confermati Pejo e Aritzo

Il Cagliari ha anche comunicato di aver scelto le sedi del ritiro estivo per la stagione 2017-2018. A ospitare i rossoblu saranno nuovamente Pejo e Aritzo. Dopo la calda accoglienza dello scorso anno, il Cagliari ritornerà dunque tra le verdi montagne del Trentino: a Pejo i giocatori potranno nuovamente godere dell'abbraccio dei tanti tifosi e simpatizzanti del Nord Italia.

Come ormai da tradizione, per il terzo anno consecutivo il ritiro pre-campionato della squadra farà anche tappa ad Aritzo. Nel cuore della Sardegna la squadra sarà circondata dal consueto affetto ed entusiasmo dell’intera Isola. Ulteriori dettagli sul ritiro estivo verranno comunicati in un apposito evento di presentazione in programma a fine aprile, aperto alla stampa e ai tifosi.