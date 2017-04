Cagliari, sorride Rastelli: si rivede Farias

Diego Farias, al rientro coi compagni

Prosegue il lavoro del Cagliari verso la partita interna contro il Torino, match che andrà in scena allo stadio Sant'Elia domenica alle ore 15:00. La squadra allenata da Massimo Rastelli si è trovata, dopo la seduta di ieri, al centro sportivo di Asseminello per continuare a preparare la partita contro i granata di mister Mihajlovic. La seduta mattutina è stata dedicata inizialmente ad un lavoro di forza in palestra e core training, per poi concludersi con del lavoro metabolico in campo. Dopo il pranzo, consumato nella Club House del Centro Sportivo, e un breve riposo, il gruppo è tornato sul Campo 1 per la seconda parte della sessione odierna. Solito riscaldamento tecnico ad aprire la seconda seduta, seguito poi da esercizi di attivazione, esercitazioni 3 contro 2 e infine, come sempre, una partita a campo ridotto.

Rientri importanti - Buone notizie per Rastelli dall'infermeria. Sono infatti tornati ad allenarsi con la squadra Diego Farias, per tutta la durata dell'allenamento, e Luca Ceppitelli, il quale ha però lavorato solo parzialmente con i compagni.

Verso Torino: Farias dall'inizio? - Il recupero di Farias, ormai avvenuto, consentirà a Massimo Rastelli di variare di più l'attacco rossoblu, nelle ultime partite composto quasi sempre da Sau e Borriello. Ecco quindi che, contro il Torino, potrebbe esserci qualche variazione nell'undici titolare. Difficile vedere dall'inizio un tridente con il brasiliano, il sardo e il centravanti napoletano, molto più probabile che il fantasista rossoblù giochi alle spalle del numero 22, assieme al connazionale Joao Pedro, reduce da alcune prestazioni non entusiasmanti. Archiviata ormai la pratica salvezza, queste ultime partite saranno importanti anche per capire da chi ripartire per la prossima stagione, e Farias non vuole di certo deludere le aspettative.