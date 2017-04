Cagliari, contratto fino al 2022 per Kwang-Song Han | Foto: ESPN

Una settimana da emozioni forti per il classe '98 Kwang-Song Han, giovane attaccante in forza al Cagliari. Dopo aver debuttato in Serie A con il Palermo, domenica scorsa ha segnato il suo primo goal contro il Torino, diventando il primo nordcoreano a farlo. Quattro giorni più tardi ecco la firma sul contratto che lo legherà fino al 2022 al club sardo. Ecco il comunicato della dirigenza cagliaritana all'annuncio dell'accordo:

“Dopo il primo gol in Serie A, un’altra gioia per Kwang Song Han. Il calciatore si è infatti legato al Cagliari sino al 2022: si tratta del primo contratto da professionista per l’attaccante nordcoreano, classe 1998, attualmente tesserato come “giovane di serie”. Il contratto, depositato dal Club presso gli uffici della Lega Calcio, decorrerà a partire dal 1° luglio 2017. Congratulazioni, Kwang Song!”.

L'esultanza di Han al primo goal in A contro il Torino | Foto: CNN

Un investimento sul quale il direttore sportivo Giulini e tutta la società rossoblu credeno moltissimo. Con l'idolo Cristiano Ronaldo nella testa, Han è pronto a prendersi la scena in questo finale di stagione. Contro il Chievo Verona non sarà titolare ma darà senz'altro una grossa mano alla compagine a partita in corso. Nella trasferta del Bentegodi, il tecnico Rastelli punta sul 4-3-1-2 con il recuperato Borriello e Sau tandem offensivo. Joao Pedro agirà da trequartista alle loro spalle mentre Padoin, Tachsidis e Ionita dovrebbero partire dal 1' a centrocampo.

Scalpita Niccolò Barella, recuperato dopo la lesione del legamento collaterale mediale subita contro la Lazio. Il giovane azzurro vuole tornare a splendere negli ultimi scampoli di questa stagione per continuare la propria maturazione. Nella difesa ideata da Rastelli non ci sarà Pisacane a causa della squalifica: ballottaggio tra gli ex Pescara Capuano e Salamon per affiancare Bruno Alves. I terzini saranno Isla e Murru con Rafael tra i pali.