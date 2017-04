Cagliari, prosegue il lavoro verso il match contro l'Udinese

Torna a lavorare il Cagliari in vista della partita contro l'Udinese, in programma domenica alle ore 15:00. Nella giornata di ieri, al rientro dalla sosta, la squadra isolana ha svolto una doppia seduta al Centro Sportivo di Asseminello.

La sessione di allenamento mattutina è iniziata in palestra con i classici esercizi di mobilità della colonna. A seguire, come di consueto, lavoro metabolico in campo. Pausa pranzo, svoltosi in gruppo al centro sportivo, quindi di nuovo giocatori al lavoro sul manto erboso del campo 1. Prima fase dedicata al riscaldamento tecnico, dopodiché mister Rastelli ha fatto svolgere una serie di esercitazioni sul possesso palla. In chiusura i rossoblù hanno giocato delle partitelle a tema e a tocco libero. Non ha preso parte alla sessione di lavoro odierna il difensore Luca Ceppitelli, out per un fastidio al ginocchio destro.

Il centrale rossoblù, dopo aver saltato la seduta, non ha partecipato nemmeno oggi all'amichevole disputatasi allo Stadio Sant'Elia, fra la squadra di Rastelli e la Primavera di Max Canzi. La partita è terminata sul risultato di 8 a 0, ed è stato Sau, dopo 10 minuti, ad aprire le marcature con un bel destro a giro. Doppietta poi, in rapida successione, per Deiola: prima ribadendo di testa un pallone respinto dalla traversa su tiro di Sau, poi ancora di testa su bel cross di Tachtsidis. Primo tempo chiusosi quindi sul risultato di 3 a 0. Nella ripresa quarto gol firmato da Di Gennaro, con un gran tiro da lontano, dopodiché a segno Han, bravo a battere il portiere in uscita. In gol anche Paolino Faragò, autore del 6 a 0, con una bella deviazione di testa, su cross dalla sinistra. Prima della fine sono andati poi in gol anche Arras, al secondo tentativo dopo un primo tiro ribattuto da un difensore, e Pisacane, che ha centrato l’incrocio dei pali con una conclusione a giro. Assente oggi Joao Pedro, fermato da un attacco febbrile che non lo mette comunque in dubbio per il match di domenica.



Domani mattina alle 11, nuova seduta di allenamento al centro sportivo di Asseminello.